Odeabank, mobil bankacılıkta zamanı geri kazandırıyor

Yenilikçi yaklaşımıyla fark yaratan Odeabank, mobil bankacılıkta ‘Odea Zamanı’ adı altında yeni bir kampanya başlattı. ‘Biz yok olmak istiyoruz’ sloganıyla, bankacılık işlemleri için harcanan zamanı en aza indirmek istediğini çarpıcı şekilde ortaya koyan Odeabank, mobil bankacılıkta işlem sürelerini saniyelere indirdi. Kredi kartı borç sorgulama işleminin 5 saniye, kredi başvuru işleminin ise 9 saniye gibi kısa zamanlarda yapılabildiği Odeabank mobil uygulamasında kullanıcılar, bankacılık işlemleri için harcadıkları zamanı geri kazanabiliyor. Odea Zamanı, 3 kısa ve bir uzun reklam filmiyle ‘zamanı doya doya yaşa’ mottosuyla izleyiciye duyurulurken mil biriktirir gibi zaman biriktirmenin de mümkün olduğunu vaad ediyor.

Bankacılık deneyimine yeni bir bakış açısı getiren Odeabank, ‘Odea Zamanı’ kampanyası ile birlikte kullanıcıların biriktirdiği zamanı, onlara unutulmaz bir tatil ile geri kazandırıyor. Ağustos ayı boyunca Odeabank mobil uygulamasına kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapan bireysel müşteriler, giriş yaptıkları her gün ve gerçekleştirdikleri her finansal işlem karşılığında bir çekiliş hakkı kazanıyor. Milli Piyango İdaresi’nce yapılacak çekiliş sonucunda kazananlara 2-10 Aralık 2017 tarihleri arasında 8 gece konaklamalı Çift Kişilik Phuket Seyahat Paketi, 11-17 Aralık 2017 tarihleri arasında ise 5 gece konaklamalı Bali Turu seyahat paketi hediye edilecek. Böylece kullanıcalar, bankacılık işlemlerinden geri kazandıkları zamanı, gönüllerinde seyahat edip tatil yaparak harcayabilecekler.

Odeabank’ın yeni kampanyası Odea Zamanı’na ait uzun versiyon reklam filmini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.