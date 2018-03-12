NUXE NUXURIANCE ULTRA ile zamana meydan okuyun

Vücudumuzun da gençleşmeye ihtiyacı var! NUXE'ün vücut için yepyeni bir gençleştirici bakım yeniliği sunduğu Nuxuriance Ultra® Anti-Aging Vücut Kremi kadifemsi, yumuşak bir cilt hissi vadediyor. Yüz bakım serisinin devrim niteliğindeki teknolojisine sahip bu seri, Safran ve Begonvil Bi-Floral Hücreleri®’nin konsantre doğal gücünü kullanarak olağanüstü bir sonuç sağlıyor: Daha sıkı, renk eşitliği sağlanmış ve gözle görülür derecede daha yumuşak bir cilt…



Nuxuriance Ultra® Anti-Aging Vücut Kremi ile yaşlanma karşıtı mükemmeliyet.

NUXE Laboratuvarı tarafından geliştirilen Bi-Floral Hücreler, safrandan elde edilen moleküllerin begonvil hücrelerine enjekte edilmesiyle oluşturuluyor. Formülün uzun süreli bir etki sağlayabilmesi de bu hücreler sayesinde gerçekleşiyor. Hücre yenilenmesinin gerçekleştiği epidermisin temelini hedef alan bi-floral hücreler, buraya 12 saat boyunca nüfuz ederek epidermal hücrelerinin metabolizmasında uzun süreli etki sağlıyor. Nuxuriance® Ultra teknolojisi, araştırmalara göre hücre yenilenmesini %34 oranında artırıyor.



Bi-floral hücre teknolojisiyle, hedefe yönelik özel vücut kompleksi birleşimiyle hedefe yönelik etki!

Hedefe yönelik etki için NUXE Ar-Ge Laboratuvarı, fibroblastların çalışma özelliklerini geliştirerek cildin yoğunluğunu, tonunu ve sıkılığını arttıran çavdar içeriğini geliştirdi. Bu kompleks aynı zamanda yeniden dolgunlaştırma ve yapılandırma gücüyle kuru cildi besleyen ve rahatlatan Shea yağı içeriyor.



Vücudunuzu lüks hissiyle sarmalayın

Siz, tüm cömertliğiyle yoğun nem sunan kavanozun kapağını açıp, parmaklarınızı bu zengin içerikli kremle buluştururken adeta zaman duruyor ve Nuxuriance® Ultra serisinin bağımlılık yapan imza kokusu yavaş yavaş cildinizi örtmeye başlıyor. Zengin dokusu çiçek notalarının feminen izlerini taşırken, kadifemsi yumuşak cildin üzerinde herhangi bir yapışkan his kalmıyor.



Nihai lüks nedir?

Yüz ve vücut bakımının bir olması!

Nuxuriance® Ultra, yedi adet yüz, iki adet de vücut için olmak üzere toplam dokuz güçlü yenileyici global yaşlanma karşıtı cilt bakım ürününden oluşan bir koleksiyon. Toplamda 300’den fazla kadında test edilen Nuxuriance® Ultra cilt bakım serisi, cilt yaşlanmasının tüm izleri üzerinde dört haftada görülmeye değer değişimler gösteriyor: Kırışıklarda azalma, daha sıkı bir cilt, artan parlaklık, yüz hatlarının belirginleşmesi, cilt gerginleşmesi…



Nuxuriance® Ultra serisindeki teknolojinin yer aldığı ve yüz bakım ürünlerine denk bakım ürünlerini artık baştan ayağa tüm vücut için birlikte kullanmak mümkün. Aynı zamanda dekolte bölgesinde de kullanılabiliyor.