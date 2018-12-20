banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91861
ALTIN
214.757
DOLAR
5.2925
STERLİN
6.7023
EURO
6.0370

Nurteks Halı AEO belgesini aldı

Nurteks halı AEO (Authorised Economic Operatör- Yetkilendirilmiş Yükümlü) belgesini Türkiye’de halı sektöründe sahip olan tek firma

Nurteks Halı AEO belgesini aldı

Nurteks halı AEO (Authorised Economic Operatör- Yetkilendirilmiş Yükümlü) belgesini Türkiye’de halı sektöründe sahip olan tek firma

20 Aralık 2018 Perşembe 13:52
199 Okunma
Nurteks Halı AEO belgesini aldı

Oteller, İş Merkezleri , Halısahalar gibi bir çok yer için halı üreten Nurteks Halı A.Ş AEO  (Authorised Economic Operatör- Yetkilendirilmiş Yükümlü) belgesini aldı.Nurteks halı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant yaptığı açıklamada '' Her geçen gün gücümüze güç katmaya, hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığımız AEO (Authorised Economic Operatör - Yetkilendirilmiş Yükümlü) sertifikasıyla yeniliklerimizin arasına bir yenisini daha ekledik. Nurteks Halı A.Ş  verilen  güven ve yetkiyi layıkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye’de Halı sektöründe bu belgeye sahip tek firma olmanın sevincindeyiz.Yetki belgemizi İstanbul Gümrük ve Ticaret Müdürü Mehmet Hatipoğlu bey teslim aldık kendisine teşekkür ediyoruz'' dedi.

Son Güncelleme: 20.12.2018 15:11
Anahtar Kelimeler:
Nurteks HalıEkovitrinSektörHalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lojistik devi konkordato'ya gitti
Lojistik devi konkordato'ya gitti
''Benden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın''
''Benden duymadığımız hiçbir şeye inanmayın''
2019'da zam yapılmayacak
2019'da zam yapılmayacak
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim