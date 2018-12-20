Nurteks Halı AEO belgesini aldı

Oteller, İş Merkezleri , Halısahalar gibi bir çok yer için halı üreten Nurteks Halı A.Ş AEO (Authorised Economic Operatör- Yetkilendirilmiş Yükümlü) belgesini aldı.Nurteks halı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant yaptığı açıklamada '' Her geçen gün gücümüze güç katmaya, hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığımız AEO (Authorised Economic Operatör - Yetkilendirilmiş Yükümlü) sertifikasıyla yeniliklerimizin arasına bir yenisini daha ekledik. Nurteks Halı A.Ş verilen güven ve yetkiyi layıkıyla yerine getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye’de Halı sektöründe bu belgeye sahip tek firma olmanın sevincindeyiz.Yetki belgemizi İstanbul Gümrük ve Ticaret Müdürü Mehmet Hatipoğlu bey teslim aldık kendisine teşekkür ediyoruz'' dedi.