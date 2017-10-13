NİVO ATAKÖY YÜZDE 50 PRİM HEDEFLİYOR

Uluslararası ortaklıklarla yatırım odaklı gayrimenkul projeleri geliştiren Cathay Group, Nivo Ataköy projesiyle yatırımcılara kazandırıyor. Cathay Group, Körfez sermayeli ortağı Liderlik Development ile birlikte 175 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Nivo Ataköy projesinin basın toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. İstanbul’un yeni yaşam merkezi olarak gösterilen, modern şehir hayatının simgesi Ataköy’de yükselen Nivo Ataköy, 2018 yılında teslim edilecek.

Mahmut Alper Tuğsuz: Yaşamak için de yatırım için de doğru adres

Basın toplantısında bilgi veren Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, “Nivo Ataköy, sektördeki 25 yıllık tecrübemizin yansıması olacak. Projemiz, Ataköy’de çok kıymetli ve her geçen gün değerlenecek bir arazi üzerinde konumlanıyor. Sadece konumu ile değil, kalitesi ve çağdaş yapısıyla da Nivo Ataköy’ün benzer projelerden sıyrıldığını görüyoruz. Dünya çapında ses getireceğini ve ödüller alacağını düşündüğümüz Nivo Ataköy yatırımcıya da kazandıracak. Projemizin bugünden itibaren iki yıllık süreçte en az yüzde 50 prim yapacağını düşünüyoruz. Yaşamak için de yatırım için de doğru adres Nivo Ataköy olacak” dedi.

Nivo Ataköy’ün 175 milyon dolarlık bir yatırım olduğunun altını çizen Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, “Hem vatandaşlarımızın hem de yabancıların projemize gösterdiği ilgi bizi haklı çıkarıyor. Projenin toplu ulaşıma ve sosyal yaşama yakınlığı, kalitesi, çevreye saygısı tercih sebebi oluyor. Biz de gururla bu kriterleri başarıyla yerine getirdiğimizi söyleyebiliriz” dedi. Sadece Körfez ülkelerinden değil, dünya çapında satışlar yaptıklarını dile getiren Tuğsuz, “İstanbul’da Avrupa’nın beşte biri fiyatında son derece modern ve kullanışlı bir konut satın alınabiliyor. Bu çerçeveden bakınca bizim de satışlarımız Körfez ülkeleriyle sınırlı kalmıyor. Nivo Ataköy, Çin’den İngiltere’ye, Rusya’dan Dubai’ye dünyanın dört bir yanından talep görüyor” dedi.

Yılmaz: Nivo Ataköy huzurlu bir kapı açıyor

Basın toplantısında projenin özellikleriyle ilgili bilgi veren Cathay Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, Nivo Ataköy’ün konumuna ve çevreci yapısına dikkat çekti. Yılmaz, “Projemiz toplu ulaşıma, E-5’e ve sahil yoluna bir nefes uzaklıkta. Kentin merkezindeki Nivo Ataköy 3 bin 500 m²’lik yeşil alanıyla sakinlerine huzurlu bir kapı açıyor. Nivo Ataköy’ün içinde yürüyüş parkuru, amfi tiyatro, yeşil alanlar, açık alan fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanını içeren peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Park düzenlemesiyle hem projeye hem de çevresine değer katan yeşil alan oluşturuluyor” dedi.

Nivo Ataköy’ün mimarisi için dünyada ilk 10’a giren uluslararası mimarlık ofislerine konkur açtıklarını hatırlatan Mehmet Yılmaz, “20 danışmandan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonrasında Portekiz’den bir mimarlık ofisiyle, Addon Grup'la anlaştık. Nivo Ataköy mimari konseptiyle fark yaratan butik ve çevreci bir proje. Bu kapsamda Gold LEED sertifikası için de çalışmalarımıza başladık. Nivo Ataköy’de enerji tasarrufundan atık su arıtımına, yalıtımdan elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar çevreyi koruyan bir anlayışla ‘yeşil bina’ tasarladık” dedi.

Lansmana özel cazip kampanya başladı

Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Projemizin temelini attık ve kaba inşaat hızla devam ediyor. İnşaatı yüzde 35 oranında tamamlamış durumdayız. Projemiz genel konsepti, ödüllü mimarisi, üstün malzeme kalitesi, açık AVM'si, 5 bin m²'lik etkinlik alanına sahip olması gibi sebeplerle öne çıkıyor. Nivo Ataköy’de satışlara yeni başladık ve lansman fırsatları devam ediyor. Yatırımcılarımıza çok cazip ödeme seçeneklerini sunuyoruz. Kampanya kapsamında 2 yıl ödeme erteleme veriyoruz. Evinizi alıyorsunuz ve 2019'da ödemeye başlıyorsunuz. Ayrıca yüzde 50 kredi desteği seçeneği de var. Nivo Ataköy'de toplam hasılatın 350 milyon doları bulacağını öngörüyoruz. Teslim tarihini 2018 sonu olarak telaffuz ediyoruz ama tüm planlamalarımızı bu tarihten 3 ay önce teslim edecekmiş gibi yaptık.''

Imad Shanan: Türkiye'ye güveniyoruz

Nivo Ataköy projesinin ortaklarından Liderlik Development Yönetim Kurulu Başkanı Imad Shanan, “Türkiye bölgenin parlayan yıldızı. İstanbul’un en değerli bölgelerinden biri olan Ataköy’deki Nivo Ataköy projesinin başarılı olacağına çok inanıyoruz. Deneyimimiz, etik değerlere bağlılığımız, güvenlik konusunda hassasiyetimiz, yenilikçi yaklaşımımız, şeffaflığımız ve dürüstlüğümüz ile üstün kalite ve en uygun maliyetle tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmaya, karlılık sağlamaya geldik. Türkiye’ye güveniyoruz, yatırıma devam edeceğiz'' dedi.

Mounis Akkad: Türkiye’ye yatırımlarımızı sürdüreceğiz

Türkiye’nin hızla büyüdüğüne dikkat çeken Liderlik Development Genel Müdürü Mounis Akkad, “Türkiye, yükselen bir yıldız… İstanbul da tarihten günümüze bir inanç coğrafyasının başkenti… Çok uzak ülkelere kadar insanların gönül bağını hala canlı tuttuğu bir kent burası. Dünyanın en güzel şehrinde, İstanbul'da, iş yapan ve yaşayan bir yabancı yatırımcı olarak daha iyi yaşamaya dair işler yapabilmek harika bir duygu. Buradaki yatırımcı iklimi sadece Körfez ülkelerinden iş adamlarını değil tüm coğrafyalardan insanları cezbediyor Liderlik Development olarak Türk ortaklarımızla birlikte Türkiye yatırımlarımızı sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Nivo Ataköy 17 katlı iki bloktan oluşuyor

Çobançeşme'de Ankara yolu üzerinde konumlanan Nivo Ataköy, 12 bin 689 m² arsa üzerinde, 17 katlı iki bloktan oluşuyor. Bloklar alt katlarında 3 kat ticari alan, üst katlarda ise 16 kat home/ofis rezidans katları bulunuyor. 52 ile 145 metrekare arası değişen 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri sunuluyor. Konut ünitelerinin fiyatları 490 bin TL'den başlıyor, maksimum fiyat ise 1 milyon 500 bin TL. Ticari ünitelerin fiyatı ise 1 milyon 100 bin TL ile 10 milyon 900 bin TL arasında değişiyor.

314 ünite konut ve 73 adet mağaza var

Proje, 314 ünite konut ve 73 adet giriş seviyesinde mağazadan oluşan karma bir proje. Proje, yanı başında yer alacak kamunun kullanımına açık yaklaşık 3 bin 500 m² büyüklüğünde kent parkıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde tasarlandı.

Yerel ve adapte olmuş bitkilerle bio çeşitlilik sağlayan peyzaj tasarımıyla arazideki yeşil alan miktarının artırılması planlanıyor. Bina arazisinde ve çatılarda açık renkli kaplama tipleri tercih edilerek, ısı adası etkisinin azaltılması hedefleniyor. Bina çatılarından yağmur suyu farklı yüzey yönlendirmeleri ile toplanarak yağmur suyundan kaynaklı şebekeye gelecek yükün azaltılması planlanıyor. Ayrıca binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve/veya geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarlar büyük ölçüde azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda inşaat sürecinde çıkan tüm evsel atıklar ve geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edilecek.

NİVO Hakkında:

Nivo, hayalleri hayata geçiren, beklenmeyeni yapan, genç olmaktan ve geleceği tasarlamaktan keyif alan bir gayrimenkul markası. Çevreye, kente ve insana duyarlı mimarisiyle bir yandan dünyanın kısıtlı kaynaklarını akıllıca kullanırken, diğer yandan aynı çatı altında toplanan tüm insanlar için güvenli ve bir o kadar da yaratıcı bir kamusal alan sunuyor. İçinde bulunduğu çevreyle arasına set çekmek yerine etrafıyla kaynaşan, semtin karakterinin çağdaş bir uzantısı olmayı seçen Nivo, semtin ve sokağın sanatını projelerine de eklemliyor. Nivo’nun doğayı, sanatı ve insanları birleştirdiği yaşam alanları, çarpıcı kimliğiyle hepimize bu şehrin yaşayan, değişen ve dönüştüren bir parçası olduğumuzu yeniden hatırlatıyor.

Dünyanın en iyi mimar ve tasarımcılarını bir araya getiren Nivo projeleri, sadece gayrimenkulü değil İstanbul’u da çok iyi tanıyan dinamik bir ekip çalışmasının eseri. Bulunduğu bölgeye değer katan yapılar, mimari ve fonksiyonel tasarımlarıyla da güncel trend ve teknolojileri hayatın kalbine taşıyor. Mükemmel yaşam alanları sunabilmek için her detayın üzerinde o alanın en iyisiyle çalışan Nivo, hem ofis hem rezidans hem de karma projelerinde yeni iş yapma biçimleri ve yenilikçi ürünlerle şaşırtmayı ve ilham vermeyi seven bir marka.

25 yıllık tecrübesi ile sektöre çatı markası NİVO'yu sunan Cathay Group, NİVO markalı Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projelerini NİVO Hayat firması ile yönetiyor

Cathay Group Hakkında:

Cathay Group 25 yıldır yerli ve yabancı yatırımcılarla yaptığı işbirlikleriyle, gelişmekte olan değerli araziler üzerinde nitelikli konut, ofis, alışveriş, iş merkezi, sosyal ve kültürel projeleri hayata geçiriyor. Özenle tasarladığı yaşam alanlarıyla hayat kalitesini artırmayı kurumsal bir strateji olarak belirleyen Cathay Group, arsa sahibinden son kullanıcıya kadar, kârlı yatırımı garantiliyor. Cathay Group hayata geçirdiği tüm projelerde nitelikli yaşam alanları ve gelişmiş sosyal olanaklar sunmayı hedefliyor. Çevreye, kente ve insana duyarlı gayrimenkul projeleri hayata geçiren Cathay Group, projelerinin farklı, kimliği olan, yüksek imaja sahip ve yaşayan projeler olmasına özen gösteriyor. Geliştirdiği projelerle kaliteli, güvenli yaşam alanlarını ve kazançlı yatırımı bir arada sunan Cathay Group, doğru lokasyonlarda hayata geçirdiği doğru projelerle arsa sahibinden son kullanıcıya kadar herkes için kârlı bir yatırım vaat ediyor. Cathay Group imzalı projeler ‘yaşıyor’ ve bulunduğu semtle ‘kaynaşıyor’. Hayatın her anına nüfuz etmiş rafine estetiğin ve mükemmelliğin ayrıcalık değil hak olduğuna inanan Cathay Group, kusursuzluk için her detayın üzerinde o alanın en iyisi olan uzmanlarla çalışıyor.

Liderlik Development Hakkında:

Liderlik Development, yüksek standartlara sahip gayrimenkul projeleri geliştirmeyi hedefleyen Dubaili bir yatırım şirketi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve uluslararası pazarlarda birçok referans projeye imza atan Liderlik Development, genç, dinamik ve çok uluslu bir ekip. Liderlik Development bugün Türk ortağı Cathay Group ile birlikte kıymetli Ataköy’e yakışır son derece prestijli Nivo Ataköy projesini kazandırıyor.

Basın Bülteni