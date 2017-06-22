NIVEA ile sinema keyfi yaşamaya var mısınız?

Şirketlerin satışlarını artıran ve tüketiciyle aralarındaki bağı güçlendiren Türkiye’nin ilk “tüketici teşvik ajansı” BA Life Marketing yeni kampanyasını başlattı. NIVEA, 26 Mayıs–29 Haziran 2017 tarihleri arasında kampanya dahilindeki Gratis Mağazaları’ndan iki adet NIVEA deodorant ürünlerinden alanlara Cinemaximumlar’da geçerli sinema bileti hediye ediyor. Kampanya hakkında konuşan BA Life Marketing Genel Müdürü Evrim Mert, “Kampanyalarımızın temel amacı; tüketicide tercih sebebi oluşturarak markaların satışını artırmak. Diğer yandan tüketicinin ödülünü deneyimlerken mutlu olmasını sağlayarak bu sayede marka ile tüketici arasında duygusal bağ kurmayı da hedefliyoruz. NIVEA ile birlikte başladığımız yeni kampanyamızda da tüketicilerin sinema deneyimiyle buluşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Kampanyaya nasıl başvurabilirsiniz?

Türkiye genelinde kampanya uygulayıcısı olan Gratis Mağazaları’ndan 26 Mayıs–29 Haziran 2017 tarihleri arasında herhangi 2 adet NIVEA deodorant ürünlerinden satın alan ve Türkiye'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş tüketiciler kampanyaya katılabilir. Kampanyaya dahil ürün satın alımı sonrasında tüketiciye, fiş/fatura üzerinde kampanya katılım kodu iletilecektir. Tüketicilerin, alışveriş fişinin üzerinde bulunan tarih itibariyle 30 gün içerisinde, kendisine iletilen kampanya katılım kodu ile birlikte www.niveasinemakeyfi.com adresine giriş yaparak başvuru formuna ulaşması ve kampanya web sitesindeki katılım koşullarına uygun olarak formu doldurması ve alışveriş faturasının fotoğrafını çekmek veya taramak sureti ile sisteme yükleyerek kampanya düzenleyicisine online olarak göndermesi gerekmektedir.

Başvuruların geçerli olması halinde, tüketiciler Cinemaximum sinema salonlarında geçerli olan ve tek sefere mahsus kullanılabilecek olan yaklaşık 20 TL değerinde sinema bileti promosyonundan faydalanmaya hak kazanacaktır.