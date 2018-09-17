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“Nitelikli eğitime erişim her çocuğun hakkı ve geleceğimizin güvencesidir”

“Nitelikli eğitime erişim her çocuğun hakkı ve geleceğimizin güvencesidir”

17 Eylül 2018 Pazartesi 15:30
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“Nitelikli eğitime erişim her çocuğun hakkı ve geleceğimizin güvencesidir”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Nitelikli eğitime erişim, her çocuğun hakkı ve geleceğimizin güvencesidir. Eğitim, hem bireyin kendini geliştirerek potansiyelini gerçekleştirebilmesi, hem de ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için büyük önem taşıyor. Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ve dijital çağın hemen eşiğinde; sorgulayan, araştıran ve yorumlama becerisi olan gençlerle bu çağın önde gelen ülkelerinden olabiliriz. Bu amaçla, bilimin temel alındığı bir eğitim anlayışı ile gençlere analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme, yenilikçilik, işbirliği, iletişim ve yabancı dil gibi olmazsa olmaz görülen beceriler kazandırılmalıdır.

Yeni nesilleri, bugünden öngöremediğimiz problemleri çözmek için, hatta henüz adını bile bilmediğimiz işler için hazırlamak durumundayız. Bunun başarılmasında, eğitim politikalarının veriye dayalı olarak ve katılımcı bir yöntemle oluşturulup yine veriye dayalı olarak yenilenmesi önemli katkı sağlayacaktır. 21. yüzyıl becerilerine sahip nesillerin yetiştirilebilmesi için öncelikle öğretmenlerimizin hem nitelik, hem de olanaklar bakımından güçlendirilmesi eğitimin başarısını doğrudan etkileyecektir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği üzere “En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemiyet halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”

Ülkemizde tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime eriştiği ve tüm eğitim paydaşlarının işbirliği yaptığı bir eğitim iklimi yaratabilmeliyiz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Cumhuriyetimizin değerli öğretmenleri ve eğitim yöneticileri ile öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm eğitim camiamıza başarılar diliyorum.”

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