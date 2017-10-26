NİSSAN’DAN TOKYO OTOMOBİL FUARINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Tokyo Otomobil Fuarı’nda ilk elektrikli crossover konsept modeli IMx ve LEAF NISMO’yu sergileyen Nissan, 2018-2019 sezonundan itibaren Formula E yarış serisine katılacağını da açıklayarak elektrikli araç devrimindeki liderliğini pekiştirdi.

Eylül ayında yeni Nissan Leaf modelini tüm dünyada lanse eden ve kısa bir süre önce Nissan Futures 3.0 ile yeni 'elektrik ekosistemini' başlatan Japon otomobil üreticisi fuarda iki adet yeni, tamamen elektrikli konsept araç lanse etti. Konsept araçlar şirketin elektrikli otomobil alanındaki sektör liderliğini pekiştirirken aynı zamanda markanın heyecan uyandıran inovasyonlar geliştirme vaadini de yerine getiriyor.

Tamamen elektrikli yeni crossover Nissan IMx ve yeni Nissan LEAF NISMO, Nissan Intelligent Mobility vizyonuyla hareket eden şirketin en güncel inovasyonlarını gözler önüne seriyor. Elektrikli mobiliteyi heyecan verici hale getirme konusundaki taahhüdünün altını çizen Nissan, 2018-2019 sezonunda Formula E yarışlarına katılacağını da Tokyo Otomobil Fuarı’nda duyurdu.

Sıfır emisyonlu crossover konsepti Nissan IMx mükemmel sosyal entegrasyonla üstün sürüş zevki sunuyor

Heyecan uyandıran tasarımıyla dikkat çeken, tamamen elektrikli, 4 koltuklu crossover konsepti Nissan IMx, otonom sürüş özelliği ve 600 kilometre'nin üzerinde menzil sunuyor. Nissan’ın yeni elektrikli araç platformu üzerine yükselen konseptte 320 kWh kapasiteli ve 700 Nm torka sahip iki adet elektromotor kullanıma sunuluyor. Tamamen düz bir zemine olanak tanıyan platform bir yandan yaşam alanının daha kullanışlı olmasını sağlarken, aynı zamanda sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor. Platformun getirisi olan düşük ağırlık merkezi, crossover segmentine yeni sürüş dinamikleri kazandırıyor.

İnsan müdahalesi olmaksızın tamamen özerk sürüş olanağı sunan yeni Nissan LEAF’in ProPILOT teknolojisini bir adım daha ileri götüren IMx, en yeni otonom sürüş teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. ProPILOT sürüş (PD mode) ile sistem, direksiyon simidini araç gövdesinin içinde tutarak, ön ve arka koltukları otomatik olarak daha rahat bir konuma getiriyor. Böylece yolcuların rahatlamaları ve keyifli bir yolculuk geçirmeleri sağlanıyor.

Öte yandan Nissan IMx, otomobil ile sürücü arasında daha güvenli, daha kullanışlı ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlayacak şekilde tasarlandı. Gösterge tablosunun üzerindeki panoramik kavisli ekran ve LCD panel, yolcuların dışarıdaki manzaranın keyfini çıkarmasına, video izlemesine veya biriyle uzaktan görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyan özel bir eğlence merkezi haline geldi.

Göstergeleri ve bilgi-eğlence sistemi jestler ve göz hareketleri ile kontrol edilebilen IMx sezgisel kontrole imkân tanıyarak sürücülerin sürüşe odaklanmalarına ve çeşitli bilgilere akıllı, kolay ve güvenli bir şekilde erişmelerine olanak tanıyor.

Manuel sürüş (MD modu) seçildiğinde, direksiyon simidi ve koltukları orijinal pozisyonlarına geri dönerek sürücüye otomobilin kontrolünü bırakıyor. Tüm bu özellikleriyle IMx, hem sürücüye hem de yolculara keyifli seyahat imkanı tanıyor.

İnovasyon; ister kablosuz, isterse de kablolu olsun araçla elektrik şebekesi arasında bağlantı kurmaya sağlayan ve gerektiğinde güç kaynağı olarak elektrik şebekesine enerji aktarmaya da imkân tanıyan yüksek kapasiteli batarya ile devam ediyor.

Yapmış olduğu değerlendirmede sıfır emisyonlu crossover konsepti Nissan IMx’in Nissan Intelligent Mobility'nin geleceğini gözler önüne serdiğini ifade eden Elektrikli Araç Pazarlama ve Satışlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Nissan'ın Japonya, Asya ve Okyanusya Yönetim Kurulu Başkanı Daniele Schillaci: “Nissan, Intelligent Mobility ile insan ve araç arasındaki iletişim biçimini değiştirirken aynı zamanda yakın gelecekte ve sonrasında otomobillerin toplumla nasıl etkileşime geçeceğine dair yön veriyor” dedi.

LEAF NISMO Concept: Nissan'ın elektrikli araç amiral gemisi, NISMO'nun heyecan verici sürüş özellikleriyle buluşuyor

Nissan Intelligent Power'ın özelliklerini bünyesinde barındıran LEAF NISMO Concept, temiz ve verimli elektrik teknolojisiyle NISMO'nun heyecan verici sürüş dinamiklerini aynı potada eritiyor. Yeni LEAF’in NISMO Concept versiyonu daha sportif bir dış tasarıma sahip. NISMO yarış teknolojisinin uygulandığı LEAF, düşük rüzgâr sürtünme katsayısından ödün vermeden üstün aerodinamik performans ve düşük rüzgâr kaldırma kuvvetini beraberinde getiriyor. Siyah iç mekân, NISMO imzası niteliğinde olan kırmızı vurgularıyla heyecan verici, yüksek performanslı bir his yaratıyor.

Nissan, 2018/19 sezonunda elektrikli FIA Formula E yarışlarında mücadele edecek ilk Japon otomobil markası olacak

Her geçen gün daha da yaygınlaşan Formula E yarışları Nissan’a, Nissan Intelligent Mobility mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırabileceği son derece etkin küresel bir platform sunuyor.

Daniele Schillaci; “Özünde ani hızlanma ve atak sürüş özellikleri olan Nissan’ın sıfır emisyon sürüş yaklaşımı Formula E şampiyonasına renk katacak” açıklamasında bulunurken Formula E Kurucusu ve CEO'su Alejandro Agag ise yaptığı değerlendirmede: “Nissan gibi bir markayı aramızda görmekten dolayı son derece memnunuz. Formula E’ye yeni katılan bir marka olmakla kalmayan Nissan, aynı zamanda organizasyonumuzdaki ilk Japon üretici olarak elektrik devriminin küresel boyutunu da gözler önüne seriyor. Formula E’yi yakından takip eden Japonya, aynı zamanda yeni teknolojileriyle ön plana çıkan bir ülke. Sürdürülebilir mobilite kavramı harekete geçti bir kere ve durdurulamaz. Beşinci sezonda Nissan logosuna sahip yeni araçları organizasyonumuzda görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Nissan, tamamen elektrikli araç şampiyonasının yeni şasi ve pil yönetmeliklerinin açıklanmasıyla birlikte 2018 yılının sonlarından itibaren şampiyonaya dahil olacak.

Nissan Intelligent Mobility'nin sesi, elektrikli Nissan araçlarının heyecanını arttırıyor

Nissan, 2017 Tokyo Otomobil Fuarında sadece yeni konsept araçlarını değil, aynı zamanda Nissan'ın elektrikli araçlarının gelecekteki sesi olan ‘Canto’yu da lanse etti.

Daniele Schillaci: “Otomobilin topluma nasıl entegre edileceği Nissan Intelligent Mobility kavramının en önemli unsurunu oluşturuyor ve ses en önemli bileşen olarak öne çıkıyor” dedi ve ekledi: “Canto, yaya güvenliğine yardımcı olmak ve aynı zamanda, markamızın elektrikli araç pazarındaki konumunu güçlendirecek bir ses sunmak için geliştirildi.”

Ses, aracın hızlanma, yavaşlama veya şarj durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor ve pazarın gereksinimlerine uygun olarak 20 ile 30 km/s’ye kadar olan hızlarda etkinleşiyor. Nissan ‘Canto’yu öncelikli olarak bir uyarı sesi üretmek, aynı zamanda kent sokaklarının işitsel ortamını Nissan’a özgü bir sesle zenginleştirmek üzere tasarladı. Ses yoğunluğu; yayaları, çevre sakinlerini ve yolcuları rahatsız etmeden açıkça duyulacak şekilde ayarlandı.

Nissan, 2010 yılından bu yana "Yayalar için yaklaşan araç sesi" sistemi ile araç sesi alanında öncü konumunu korurken, Nissan Intelligent Mobility otomobillerin çalıştırılması, yönlendirilmesi ve toplumla entegrasyonuna yönelik şirketin yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Nissan Intelligent Mobility'nin geleceğini temsil eden yeni konsept modellerini sergileyen Nissan, Tokyo Otomobil Fuarı’nda toplamda 13 aracın tanıtımını yapacak.

Basın Bülteni