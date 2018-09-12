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NISSAN’dan okula dönüş indirimi

Avantajlı ve indirimli fiyat seçenekleriyle Eylül ayına özel fırsatlar sunan NISSAN, araç sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL’ye varan finansman desteği sağlıyor. Ayrıca, SUV’un lideri QASHQAI, 134 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyonuyla NISSAN bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

NISSAN’dan okula dönüş indirimi

Avantajlı ve indirimli fiyat seçenekleriyle Eylül ayına özel fırsatlar sunan NISSAN, araç sahibi olmak isteyenlere 100 bin TL’ye varan finansman desteği sağlıyor. Ayrıca, SUV’un lideri QASHQAI, 134 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyonuyla NISSAN bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
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NISSAN’dan okula dönüş indirimi

Japon otomotiv devi NISSAN, Eylül ayında başlattığı şehre dönüş kampanyası ile tüm modellerinde avantajlı fiyatların yanı sıra finansman desteği, aksesuar ve yedek parça kampanyalarıyla müşterilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanya kapsamında; Türkiye’de sınıfının lideri QASHQAI’de, Eylül ayı boyunca %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin TL finansman desteği ile sunuluyor. Öte yandan otomatik vitesli QASHQAI, Eylül ayı boyunca 134 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılarını bekliyor. Dünyanın en çok satan SUV modeli X-TRAIL ise yine %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 100 bin TL finansman desteğiyle NISSAN bayilerinde yerini aldı.

Juke’ta %2 Özel İndirim

Eylül ayında NISSAN JUKE ile SUV ailesine adım atmak isteyenleri %1,29 faiz oranı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle 50 bin TL finansman desteği bekliyor. 97 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan JUKE, mevcut NISSAN sahipleri ve onların birinci derecede yakınlarına Eylül ayına özel %2 özel indirim ile yeni sahiplerini bekliyor. Yanı sıra dizel motorlu ve sunrooflu skypack donanım paketli JUKE, eylül ayına özel olarak 114 bin 500 TL’ye satışa sunuldu. Ayrıca, Nissan'ın vazgeçilmez şehir otomobili MICRA da 30.000 TL'ye 15 ay %1,29 faiz fırsatıyla sunulurken, yüksek taşıma kapasitesi ve SUV konforuyla NISSAN'ın ödüllü pick-up’ı Navara, 70 bin TL’ye varan finansman desteği ile NISSAN yetkili satıcılarında meraklılarını bekliyor. NISSAN NAVARA, Eylül ayı boyunca 125 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olacak.

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