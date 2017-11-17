NISSAN, EXPO 2020’NİN RESMİ OTOMOTİV İŞ ORTAĞI OLDU

NISSAN, Expo 2020 Dubai’nin resmi otomotiv iş ortağı olarak Expo 2020 filosuna Nissan Intelligent Mobility ile donatılan elektrikli araçlar da dahil olmak yeni nesil araçlar sağlayacak. Expo 2020, dünyanın en çok satan elektrikli otomobili NISSAN LEAF’i Ortadoğu’da kullanan ilk büyük organizasyon olacak. İşbirliğinin amacı bölgedeki elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırmak ve desteklemek. Bu kapsamda 2020 yılında gerçekleştirilecek olan dev organizasyonda NISSAN Intelligent Mobility sergilenip yakından tanıtılacak.

İşbirliği anlaşması BAE Dış İşleri Bakanı ve Dubai Expo 2020 Bürosu Genel Müdürü, Ekselansları Reem Al Hashimy ve NISSAN Orta Doğu Başkanı ve Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Kalyana Sivagnanam tarafından imzalandı.

Ekselansları Reem Al Hashimy yapmış olduğu değerlendirmede: “Dünyanın en önemli organizasyonu insanoğlunun yaratıcılığına sahne oluyor. Elektrikli araç teknolojileri mobiliteyi daha akıllı ve sürdürülebilir kılacak. NISSAN bu değişimin öncülerinden. Böylesine önemli bir markayı, tüm dünyadan milyonlarca insanı ağırlayacak olan Expo 2020’de resmi otomotiv ortağı olarak görmek memnuniyet verici.” dedi.

NISSAN Orta Doğu Başkanı ve Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Kalyana Sivagnanam ise: “NISSAN’ın resmi otomotiv ortağı olarak Expo 2020 Dubai organizasyonunda yer alması vaat ettiğimiz vizyonumuzun kanıtı niteliğinde: Mobilitenin geleceğini şekillendirmek ve inovasyon ile daha yaşanabilir bir dünya tesis etmek. Yenilikçi ve sürdürülebilir ürün gamımız ile mobilite sektöründe devrim yapmaya odaklanan bir otomotiv markası olarak böylesine büyük ve önemli bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi ve sözlerini: “BAE Vizyon 2021 kapsamında sürdürülebilir ulaşım ana hedef olmaya devam ederken, NISSAN bu sektörün gelişimine yön vermeye devam ediyor. Yeni sıfır emisyonlu NISSAN LEAF, otomobillerin motor ve aktarma organları, sürüş biçimleri ve topluma entegrasyonu noktasında şirketimizin yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seren NISSAN Intelligent Mobility teknolojisini bünyesinde barındırıyor. NISSAN'ın Intelligent Mobility vizyonu ayrıca BAE hükümetinin karbon emisyonlarını azaltma ve ülke çapında elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırma arzusuyla da mükemmel örtüşüyor.” şeklinde tamamladı.

NISSAN, hazırlık ve transferler de dahil etkinliğin tüm aşamalarını desteklemek üzere Expo 2020 filosuna sedan, SUV, pikap ve otobüs olmak üzere 1000 kadar araç sağlayacak. NISSAN ayrıca bakım, yol yardımı, sigorta ve Expo 2020 filo markası gibi yan hizmetlerle de filoya destek verecek.

20 Ekim 2020’de kapılarını açacak olan ve 4,38 km2 alana kurulacak olan Expo 2020’ye yüzde 70’i BAE dışından olmak üzere tüm dünyadan milyonlarca ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Organizasyon; ülkeler, çok taraflı kuruluşlar, işletmeler ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere 200'den fazla katılımcının Expo 2020’ye katılmasını öngörüyor.

Yenilikçi teknolojiyle mobilitenin geleceğine yön vermeye devam eden NISSAN, ayrıca Dubai Uluslararası Otomobil Fuarında dünyanın en çok satan elektrikli otomobili yeni NISSAN LEAF’i ve yanı sıra spor otomobil tasarımına sahip yüksek performanslı elektrikli otomobil prototipi NISSAN BladeGlider’ı ile birlikte Maxima SR versiyonunun tüm önemli özelliklerini barındıran Maxima Midnight Edition 2018 modelini de lanse etti.

Resim altı soldan sağa: Toplu Taşıma Birimi Genel Müdürü Abdulla Yousef Al Ali; BAE Dış İşleri Bakanı ve Dubai Expo 2020 Bürosu Genel Müdürü Ekselansları Reem Al Hashimy; Nissan Orta Doğu Başkanı ve Afrika, Orta Doğu ve Hindistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Kalyana Sivagnanam; Expo2020 Dubai'de İş Geliştirme ve Entegrasyonun Kıdemli Başkan Yardımcısı Manal Al Bayat.

Basın Bülteni