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Nikaha motosikletle geldiler

23 Mart 2017 Perşembe 13:33
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- Nikah törenlerine motosikletle gelen Eskişehirli çift, balayına da aynı şekilde gitmeyi planlıyor

Nikaha motosikletle geldiler
 ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2,5 yıl önce tanışan çift, nikah törenlerine arkadaşlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde motosikletle geldi.
Tarih öğretmenliği yapan 25 yaşındaki Nisa Nur Macuncu ile aynı yaştaki motor teknisyeni Eray Ayaz, motosiklet tutkunu arkadaşlarının da bulunduğu törenle evlendi.
Ayaz çifti, Hasan Polatkan Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda gerçekleşen törene, motosikletle arkadaşlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde geldi.

Tören sonrasında konuşan Eray Ayaz, eşinin motosikleti sevmediği dönemlerde tanıştıklarını anlatarak, "Tanıştığımızda beni motosikletten vazgeçirmek için çok uğraştı, çünkü korkuyordu. Fakat şimdi motosiklet bizim için ailemizin bir parçası. Düğünümüzü 15 Nisan'da yapacağız. Motosikletimin bakımları tamamlanırsa balayına da yine motorla gitmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Nisa Nur Macuncu Ayaz da evlilik teklifini kısa süre önce aldığını belirterek, "Eray'la 2,5 yıldır birlikteyiz. Onun motor sevgisine ben de dahil oldum. Sırf o kırılmasın, üzülmesin diye sevmeye çalıştığım motora aşık oldum diyebilirim. Geçenlerde evde yemek yapıyordum, evlenme teklif etti. Tek taşını alıp gelmiş. 'Evet' dedim ve yemek yapmaya devam ettim. 6 ay boyunca peşimden koştu, kabul etmesem olmazdı." dedi.
Ayaz çifti, tören sonrası arkadaşlarıyla birlikte yine motosikletleriyle şehir turu yaptı.

Anadolu Haber Ajansı
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