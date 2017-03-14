Nikah salonunun bahçesinde türbe olduğu iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne’de nikah salonu olarak restore edilen eski elektrik fabrikasının bahçesinde evliya mezarı bulunduğu iddiaları üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın toplantısı düzenledi.

Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, tarihi eski elektrik binasının restore edilmeden önce daha çok tinercilerin ve gayri ahlaki faaliyetlerin yapıldığı bir yer olduğunu belirtti.

Binanın ve alanın belediye tarafından restore edilmesiyle nikah salonu ve mezar taşlarının yer aldığı sergi alanı olarak hizmet edeceğini söyleyen Gürkan, çeşitli iftiralarla bu hizmetin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Alanda Muhammed bin Kutbüddîn-i İznîkî'nin mezarının olduğunu iddia ettiklerini, bu iddianın doğru olmadığını ifade eden Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

''Keşke bu alanda iddia edildiği gibi Kutbüddîn-i İznîkî'nin kabri olsaydı. Burada ona ait bir türbe bulunmuş olsaydı. Onun güvencesi ben olurdum. Ortada böyle bir şey yokken lütfen kimse kamuoyunu yanıltmaya çalışmasın. Bu konuyla ilgili tabii ki biz de Edirne Belediyesi olarak halkımıza ve belediyemize yapılan bu hakaretlere ve çarpıtmalara karşı sessiz kalmayacağız. Hukuk yoluyla her türlü hakkımızı kullanacağız. Biz adalete ve hukuka güveniyoruz. Biz yine bugüne kadar aldığımız mahkeme kararları ve koruma bölge kurulu kararları ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.''

Eski elektrik binasının bahçesine, önceki yıllarda da yollardan parke taş toplanarak evliya mezarı süsü verilmek istendiğini anlatan Gürkan, ihbarlar üzerine belediye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini hatırlattı.

''Birisi veya birileri bir gecede türbe yaptı'' diyen Başkan Gürkan, ''Gerçekten günahtır, ayıptır, mezarı yapıyorlar, fotoğraf çekiyorlar ve ilerde kullanıyorlar. Burada müze müdürlüğünün ve yapılan çeşitli araştırmalar sonucu çıkan raporlar var. Kazı çalışmaları yapılmış ve Kutbüddîn-i İznîkî'nin mezarına rastlanmamış. Böyle bir yalanı nasıl söylüyorlar anlamış değilim.'' ifadelerini kullandı.

Restorasyonu tamamlanan nikah salonunda asla düğün ve eğlence ve alkol kullanımının olmayacağını vurgulayan Gürkan, ''Orada düğün olacak'' diyenleri Allah'a havale ettiğini söyledi.

Edirnelilerin ''dini bütün'' insanlar olmadığı yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını ifade eden Gürkan, ''Olay bizi aşıp halkımıza yönelirse doğal olarak onların kimliğini korumak, çıkarlarını korumak bizim görevimiz. Kimsenin bizim dinimizi ve dilimizi sorgulama hakkı yoktur. Herkes kendine baksın. Herkes haddini bilsin. Ben evladı fatihan torunuyum, neyin ne olduğunu onlardan öğrenecek değilim'' diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı