Neye alerjiniz olduğunu biliyor musunuz?

Hayatı kabusa çevirebilir

Normalde vücudumuzu koruyan bağışıklık sistemin, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım maddelere aşırı yanıt vermesi sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlar alerji olarak nitelendiriliyor. Alerjik reaksiyona tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.



Atopi nedir?

Atopi alerjik bünyeye sahip olmaktır. Yaşamımızın başlangıcında organizmamız yabancı maddelere karşılaştığında bağışıklık sistemimiz onları tanımaya ve belleğine almayı öğrenir. Ardından antijen dediğimiz bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek yanıt veriri. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle aynı yanıt başlar. Atopik kişiler genetik olarak IgE tipi antikorlar üretme eğilimindedir.



En yaygın alerjik maddeler

Ot ve ağaç polenleri

Ev tozu akarları

Evcil hayvanların deri veya tüyleri

Mantar veya küf sporları

Çeşitli gıdalar (Süt, yumurta, soya, deniz ürünleri, meyve ve kuruyemişler)

Hamam böcekleri

Arı sokmaları

Birtakım ilaçlar

Lateks

Kimyasal reçineler, lastik, nikel

Alerji tanısı nasıl konulur?

Tanıda cilt testi (Prick test) ve kan testi kullanılır. Cilt testinde en sık karşılaşılan alerjenler kullanılır, kişinin verdiği cilt reaksiyonu ölçülür, kan testinde ise vücudun oluşturduğu IgE antikorunun kandaki düzeyi ve belli bir madde veya maddelere karşı alerjik belirtiler varsa spesifik IgE düzeyi ölçülür.