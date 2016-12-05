Neye alerjiniz olduğunu biliyor musunuz?

Normalde vücudumuzu koruyan bağışıklık sistemin, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım maddelere aşırı yanıt vermesi sonucunda ortaya çıkan reaksiyonlar alerji olarak nitelendiriliyor. Alerjik reaksiyona tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.
Atopi nedir?
Atopi alerjik bünyeye sahip olmaktır. Yaşamımızın başlangıcında organizmamız yabancı maddelere karşılaştığında bağışıklık sistemimiz onları tanımaya ve belleğine almayı öğrenir. Ardından antijen dediğimiz bu yabancı maddelere karşı antikorlar üreterek yanıt veriri. Organizmada ne zaman aynı antijen görülse hatırlama özelliği nedeniyle aynı yanıt başlar. Atopik kişiler genetik olarak IgE tipi antikorlar üretme eğilimindedir.
En yaygın alerjik maddeler
Ot ve ağaç polenleri
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