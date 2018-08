NEW YORK BORSASI NASDAQ’DA HALKA AÇILDI!

Dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum yatırımları arasında yer alan Savara Inc. halka açıldı. ABD Borsası NASDAQ’da gerçekleştirilen halka arz törenine Savara Inc. Kurucu Ortağı ve Ceo Rob Neville ve ekibinin yanı sıra Keiretsu Forum’un Kurucusu ve Başkanı Randy Williams katıldı. Başta “AeroVanc” ürünü olmak üzere, solunum ilaçları geliştiren Savara Inc., 2012 yılında C serisi yatırım turunda 50 milyon dolar değerleme ile Keiretsu Forum Türkiye üyelerinden 2 turda toplam yarım milyon dolara yakın yatırım almıştı.

Hem Türkiye’de hem de dünyada melek yatırımcılığın yönünü belirleyen Keiretsu Forum tarafından 2012 yılında C serisi yatırım turunda çeyrek milyon dolar yatırım alan Savara Inc., dünyanın en büyük ikinci borsası NASDAQ’da halka arz edildi. Halka arz için düzenlenen gong çalma töreninde Savara Inc. Ceo’su Rob Neville ve ekibinin yanı sıra Keiretsu Forum’un Kurucusu ve Başkanı Randy Williams da hazır bulundu. Başta “AeroVanc” ürünü olmak üzere, solunum ilaçları geliştiren girişim, 2012 yılında C serisi yatırım turunda 50 milyon dolar değerleme ile Keiretsu Forum Türkiye üyelerinden 2 turda toplam yarım milyon dolara yakın yatırım almıştı. Savana Temmuz 2018 tarihi itibariyle pazar payını 416 milyon dolar olarak açıkladı.

Anahtar fonu Keiretsu Forum Türkiye’den

Savara nadir akciğer hastalıklarından muzdarip hastalar için 10 yılı aşkın bir süredir ilaçlar geliştiriyor. 2008 yılında kurulan ve nadir akciğer hastalığı terapötikleri alanında bugün dünyada lider konumda yer alan Savara, yeterli tedavilerden yoksun olan çok sayıda nadir akciğer hastalığında uzmanlaşmaya odaklandı. Keiretsu Forum üyeleri, 2012 yılında toplamda 10 milyon dolar yatırımla, Savara'nın erken gelişimi için anahtar fon sağlamıştı.

Keiretsu Forum Hakkında:

Keiretsu Forum, 3 kıtada 52 şubesi ve 2.500’ün üzerinde akredite – lisanslı yatırımcı üyesi ile dünyanın en büyük melek yatırımcı ağıdır. Teknoloji, tüketim malları, internet, sağlık, enerji, gayrimenkul vb. yüksek büyüme gösteren çeşitli sektörlerdeki 1000’i aşkın girişimci şirkete, $800 milyon üzerinde melek yatırım gerçekleştirilmesine aracılık etmiştir. Türkiye’de 90'dan fazla melek yatırımcısı ve 6 yılda 32 start-up’a 34 turda 50 milyon TL’den fazla gerçekleştirdiği yatırım ile; Türkiye’nin en büyük ve en güçlü melek yatırımcı ağı olmayı başarmıştır.