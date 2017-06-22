banner181

banner197
banner208
Ana SayfaGÜNCEL

Nevruz ile 55 bin dekar zirai arazi suyla buluşacak

22 Haziran 2017 Perşembe 12:14
Bu haber 425 kez okundu

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Sivas'ın bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Sivas, tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır"

Nevruz ile 55 bin dekar zirai arazi suyla buluşacak
SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yapımı devam eden Nevruz sulaması ile 55 bin dekar zirai alanın suyla buluşacağı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükakören, Demiroluk, Yanalak, Kayalıpınar, Çubuk, Tatköy, Yakacıçavuşlu, Emirler, Cibilik, Direkli ve Kalın köylerine ait 55 bin dekar araziyi suyla buluşturacak sulama projesinin su kaynağını ise Nevruz Barajı'nın oluşturduğu belirtildi.

Temelden yüksekliği 54 metre olan barajda 25 milyon metreküp su depolanabileceği aktarılan açıklamada, bu yıl projenin 27 bin 500 dekarlık kısmının tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. 

İki üniteden oluşan sulama projesinde kullanılacak bütün boruların temininin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 58 bin 900 metre borunun döşeneceği projede, 12 bin 600 metre borunun döşenmesi tamamlandı. Sulama projesinin tamamının faaliyete geçmesi ile bölgede yıllık yaklaşık 23 milyon lira gelir artışı sağlanacak. Bin 733 kişiye iş imkanının açılmasının hedeflendiği proje ile bölgenin kalkınmasına önemli bir etki yapılacak ve sulu tarıma geçilmesinin ardından yetiştirilen ürünlerin verimi ve çeşitliliği artacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sivas'a sulama anlamında yatırımları hız kesmeden sürdüreceklerini vurgulayarak, "Sivas'ın bereketli topraklarını suyla buluşturmaya devam edeceğiz. Sivas, tarihinde görmediği yatırımları son 14 yılda aldı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır." ifadelerini kullandı.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.