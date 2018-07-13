“NET ALAN, DOĞANIN KALBİNDE NET YAŞAM”

Çalışma saatlerinin artması ve sosyal hayatın dışarıya kaymasıyla birlikte büyük daireler yerini kompakt yaşam alanlarına bıraktı. Memur şehri olarak anılan Başkent'te de bu durum göz önünde bulundurularak yeni yaşam alanları oluşturulmaya başlandı. Beytepe’de yükselen Duru Beytepe projesinin kaliteli yaşam alanları sunduğunu anlatan Tona Yapı ve Safe İnşaat Ortaklığı İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal şunları söyledi: “2+1 dairelerimiz ile ihtiyaçlarınızı karşılayacak kaliteli yaşam alanları oluşturmaya özen gösterdik. 83 metrekareden başlayan 2+1’lerimiz 116 metrekare seçeneği de sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra Duru Beytepe; Ankara’ya yeni bir nefes getirmeye hazırlanıyor. Yüzde 84’ü yeşil alanlarla kaplı Beytepe’de Ankara’nın en yeşil projesi hayata geçiyor.”

Kolay ısınabilir yaşam alanları

Çalışma saatlerinde yaşanana artışın evde geçirilen zaman dilimini azalttığını anımsatan İlhan Erdal “Değişen zaman dilimi; geniş ailelerin yerini çekirdek aileye bırakmasıyla 2+1 daireler değerine değer kattı. Bu yönelişin sebebi olarak ise karşımıza; kaliteli ve güvenilir hizmet, lüks donanımların yanı sıra sunulan sosyal imkânlar çıkıyor. Duru Beytepe rezidans ayrıcalığını hissedebileceğiniz çok amaçlı bir proje” dedi.

Yüzde 5 peşinat ile Duru Beytepe’de yerinizi alın

Yatırımcıya özel ödeme planları ile ev sahibi olmak isteyenlerin bütçesini ön planda tuttuklarını anımsatan İlhan Erdal sözlerine şöyle devam etti: “Firma bünyesinde yaptığımız ödeme kolaylıklarımız ile müşterilerimizi çok yormadan yüzde 5 peşinat ile ev sahibi yapabiliyoruz. 25 bin TL peşinat ile Duru Beytepe’de ev almak mümkün.”