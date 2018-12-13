Nescafé Milano TOTAL istasyonlarında

Nescafé Milano kahveleri, TOTAL istasyonlarını ziyaret eden sürücüler için özel bir kahve deneyimi yaşatacak. Pilot proje kapsamında İstanbul’daki 10 istasyonda hizmet vermeye başlayan Nescafé Milano’nun kahve makineleri, yakın zamanda daha fazla istasyonda yer alacak. Gerçek çekirdek kahveyi sevenler, Nescafe Milano Espresso bazlı içeceklerle, Espresso, Americano, Double Espresso, Cappuccino, Latte Machiato gibi seçenekleri istasyonlarda bulabilecekler.

Nescafe ve TOTAL işbirliğinin lansmanı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde TOTAL Kozyatağı istasyonunda TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan yöneticilerin de yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte duyuruldu. TOTAL ve Nestlé Professional’in birlikte gerçekleştirdiği bu etkinlik kapsamında, Nescafé Milano’nun tescilli baristaları, istasyonu ziyaret eden tüm sürücülere gün boyunca latte art ve özel aromalı kahveler hazırlayarak ikram etti.

Etkinlikte konuşan TOTAL Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya, “TOTAL Oil Türkiye olarak ziyaretçilerimizin istasyon deneyimlerini zenginleştirmek ve güzelleştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli akaryakıt ile özdeşleşen TOTAL markasına, akaryakıt dışı hizmetlerimizde de alanında deneyimli ve başarılı partnerler ile yaptığımız işbirlikleri ile değer katmayı hedefliyoruz. Ağustos ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni imaj kampanyamız ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ ile hayat mücadelesinin gerçek kahramanlarına günlük koşuşturmaları içerisinde ihtiyaç duydukları enerjiyi TOTAL istasyonlarında bulabileceklerini anlatmıştık. Bu söylemimizin arkasında duruyor, istasyonlarımızı ziyaret eden herkesin istasyonlarımızdan enerjilerini yenilemiş olarak ayrılması için çalışıyoruz. Nestlé Professional ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, müşterilerimize her zaman olduğu gibi yine üst düzey kalitede bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise işbirliğiyle ilgili “Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki lider şirketlerinden biri olan TOTAL Oil Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Nescafe’nin kahve konusundaki 80 yıllık tecrübesini, yenilikçi çözümlerle birleştirerek pazara sunduğumuz Nescafe Milano yeni jenerasyon kahve makinelerimizde, yüzde 100 Arabica kahve çekirdeklerinden oluşan ve Yağmur Ormanları Birliği (RFA) sertifikasına sahip Nescafe Superiore Çe­kirdek Kahvemiz kullanılıyor. Kahve severler, sevdikleri, alışkın oldukları kahve lezzetine bundan böyle TOTAL istasyonlarında kolayca ulaşabilecek. Nestlé Professional kalitesi ve uzmanlığıyla önümüzdeki dönemde de yenilikçi atılımlarla tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.