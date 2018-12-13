Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
91080
ALTIN
213.778
DOLAR
5.3525
STERLİN
6.7679
EURO
6.0698

Nescafé Milano TOTAL istasyonlarında

TOTAL istasyonlarında hayata geçen işbirliği kapsamında, Nestlé Professional’ın premium markası Nescafé Milano’nun yeni jenerasyon kahve makineleri ilk defa, TOTAL istasyonlarındaki Bonjour marketlerde ve Café Bonjour’larda kahve severlerle buluşmaya başladı.

Nescafé Milano TOTAL istasyonlarında

TOTAL istasyonlarında hayata geçen işbirliği kapsamında, Nestlé Professional’ın premium markası Nescafé Milano’nun yeni jenerasyon kahve makineleri ilk defa, TOTAL istasyonlarındaki Bonjour marketlerde ve Café Bonjour’larda kahve severlerle buluşmaya başladı.

13 Aralık 2018 Perşembe 15:16
1249 Okunma
Nescafé Milano TOTAL istasyonlarında

Nescafé Milano kahveleri, TOTAL istasyonlarını ziyaret eden sürücüler için özel bir kahve deneyimi yaşatacak. Pilot proje kapsamında İstanbul’daki 10 istasyonda hizmet vermeye başlayan Nescafé Milano’nun kahve makineleri, yakın zamanda daha fazla istasyonda yer alacak. Gerçek çekirdek kahveyi          sevenler, Nescafe Milano Espresso bazlı içeceklerle, Espresso, Americano, Double Espresso, Cappuccino, Latte Machiato gibi seçenekleri istasyonlarda bulabilecekler.

Nescafe ve TOTAL işbirliğinin lansmanı, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde TOTAL Kozyatağı istasyonunda TOTAL Oil Türkiye ve Nestlé Professional’dan yöneticilerin de yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte duyuruldu. TOTAL ve Nestlé Professional’in birlikte gerçekleştirdiği bu etkinlik kapsamında, Nescafé Milano’nun tescilli baristaları, istasyonu ziyaret eden tüm sürücülere gün boyunca latte art ve özel aromalı kahveler hazırlayarak ikram etti.

Etkinlikte konuşan TOTAL Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya, “TOTAL Oil Türkiye olarak ziyaretçilerimizin istasyon deneyimlerini zenginleştirmek ve güzelleştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kaliteli akaryakıt ile özdeşleşen TOTAL markasına, akaryakıt dışı hizmetlerimizde de alanında deneyimli ve başarılı partnerler ile yaptığımız işbirlikleri ile değer katmayı hedefliyoruz. Ağustos ayında lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni imaj kampanyamız ‘Türkiye’nin Enerjisi Güzel’ ile hayat mücadelesinin gerçek kahramanlarına günlük koşuşturmaları içerisinde ihtiyaç duydukları enerjiyi TOTAL istasyonlarında bulabileceklerini anlatmıştık. Bu söylemimizin arkasında duruyor, istasyonlarımızı ziyaret eden herkesin istasyonlarımızdan enerjilerini yenilemiş olarak ayrılması için çalışıyoruz. Nestlé Professional ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, müşterilerimize her zaman olduğu gibi yine üst düzey kalitede bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlıyoruz” dedi.
Nestlé Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise işbirliğiyle ilgili “Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki lider şirketlerinden biri olan TOTAL Oil Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Nescafe’nin kahve konusundaki 80 yıllık tecrübesini, yenilikçi çözümlerle birleştirerek pazara sunduğumuz Nescafe Milano yeni jenerasyon kahve makinelerimizde, yüzde 100 Arabica kahve çekirdeklerinden oluşan ve Yağmur Ormanları Birliği (RFA) sertifikasına sahip Nescafe Superiore Çe­kirdek Kahvemiz kullanılıyor. Kahve severler, sevdikleri, alışkın oldukları kahve lezzetine bundan böyle TOTAL istasyonlarında kolayca ulaşabilecek. Nestlé Professional kalitesi ve uzmanlığıyla önümüzdeki dönemde de yenilikçi atılımlarla tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
NescafeMilanoTotalIstasyonEkovitrin Dergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu , CHP'nin İstanbul adayı
İmamoğlu , CHP'nin İstanbul adayı
TÜSİAD’dan Ticarileşme Potansiyeli Ödülü
TÜSİAD’dan Ticarileşme Potansiyeli Ödülü
“Yılın Liman İşletmecisi” ödülü YILPORT
“Yılın Liman İşletmecisi” ödülü YILPORT
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim