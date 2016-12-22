NELİPİDE, FRANCHİSİNG İLE BÜYÜYÜYOR

1981 yılında Cevdet ve Nurettin Aktaş kardeşlerin Ordu’da sekiz masalı küçük bir işletme olarak başlattıkları girişim Nelipide, bugün ikinci kuşak Tamer ve Samet Aktaş kardeşler ile İstanbul’da büyüyor. 2007 yılından itibaren bayrağı devralan ikinci kuşak, restoran alanında büyümek için ‘Nelipide Gurme’ markasını, fastfood alanında büyümek için ise ‘Pideor’ markasını oluşturdu. Nelipide’nin kuruluş öyküsünü “1981 yemeyi, içmeyi hatta daha önce ağırlamayı yani misafiri çok sevmekle başladı hikayemiz.” şeklinde özetleyen Tamer Aktaş, “Biz bu isteğimizle günde 4.000 mutlu misafir sayısını katlamak, başarımızı ve yemekten zevk aldığımız tatları paylaşmak için İstanbul’dan başlayan yolculuğumuzu sadece Türkiye’ye değil tüm dünya da lezzete, güzel yemeklere değer veren, önemseyen herkesle paylaşmak için yoldayız” şeklinde amaçladıklarını Ekovitrin Medya Grubu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Ekovitrin Medya Grubu Başkan Yardımcısı ve ATV Avrupa Ekopazar Genel Yayın Müdürü Şeref Özata’ya anlattı.



NELİPİDE’DE, BAYRAĞI İKİNCİ KUŞAK DEVRALDI

Kuruluş öykünüzü sizden dinleyebilir miyiz?

1981 yılında Cevdet ve Nurettin Aktaş kardeşlerin Ordu’da sekiz masalı küçük bir işletme olarak başlattıkları girişim Nelipide, bugün ikinci kuşak ile yani bizlerle büyüyor. 2007 yılından itibaren bayrağı devraldık. Restoran alanında büyümek için ‘Nelipide Gurme’ markasını, fastfood alanında büyümek için ise ‘Pideor’ markasını oluşturduk. Bunun yanı sıra evlerde de pide tüketimine yönelik dondurulmuş olarak marketlere üretim yaparak ‘Aktaşlar Pide” markasını hayata geçirdik. Ordu’da 4 bin merekare kapalı alan içinde günlük 200 bin adet dondurulmuş pide üretimi yapan fabrikayı kurduk. Ürünlerimiz Türkiye’nin birçok zincir marketinde raflarda yerini aldı.

KARADENİZ’İN DOĞAL ORTAMINDA YETİŞMİŞ ÜRÜNLER

Ürün çeşitliliğiniz nelerdir? Yelpazenizden bahsedebilir misiniz?

Ürün çeşitlerimiz içerisinde Ordu’nun yöresel çıtır pidesi, Ordu’nun doğal kahvaltısı, et, tavuk ve yöresel yemekler bulunuyor. Nelipide Gurme olarak bütün malzemelerimiz Ordu’daki 4 bin metrekare kapalı alanda kurulu olan fabrikamızdan Karadeniz’in doğal ortamında yetişmiş ürünlerden seçilerek taze olarak tedarik ediliyor. Ordu’dan taze olarak gelen malzemelerimiz ile yerinde üretim yapıyoruz.



TOPLAM ALTI ŞUBE İLE FAALİYET GÖSTERİYORUZ

Şu an mevcut kaç şubeniz var?

Ordu’da Güzelyalı, Durugöl ve Çarşı olmak üzere toplam üç şubeyle hizmet veriyoruz. Nelipide Gurme olarak İstanbul’da Bağdat Caddesi, Ataşehir ve Beylikdüzü’nde de üç şubemiz mevcut. Böylece şirketimiz toplam altı şube ile faaliyet gösteriyor.

İLK 20 ŞUBEYE İNDİRİM

Franchising ile büyüme hedefliyorsunuz. Şubeleşme için şartlar hakkında bilgi verir misiniz? Franchising giriş bedeli ne kadar? Yatırımcılarda aradığınız özellikler nelerdir?

Nelipide Gurme olarak 2018 yılı sonuna kadar 20 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Markamız franchise vererek büyüyecek. Şehrin ulaşımı kolay merkezleri şubeler için tercih nedeni. Otopark yeri, açık sigara içilebilir bahçesi olan, minimum 250 metrekarelik alanlar şubeler için uygun yerler olarak ifade ediliyor. Bizim tercihlerimiz ve koşullarımızda bu şekilde.



Franchise giriş bedeli 35 bin dolar olarak belirlendi ancak ilk 20 şube için 17 bin 500 dolar alınacak. Toplam yatırım maliyeti ise metrekare başına 3 bin TL olarak hesapladık. Şubeler için aylık 300 bin TL ciro hedefimiz bulunuyor. Royalty olarak aylık ciro üzerinden yüzde 5 alınıyor. Hedeflenen cirolara ulaşıldığında yüzde 25 civarında vergi öncesi kâr marjı elde ediliyor. Yatırımcılarda aradığımız özellikler, hizmet sektöründe çalışmayı seven, açılacak olan restoranın başında duracak, insan ilişkilerini iyi yönetebilecek, franchise sisteminin yapısını benimsemiş, mümkünse sektör tecrübesi olan bayiler ile çalışmak istiyoruz.