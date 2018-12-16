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Negmar'dan en büyük destek

Negmar, Eskihisar-Tavşanlı feribot hattında ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında “Yılın En Büyük İndirimi” kampanyasına imza atıyor. Negmar, 14 Aralık saat 18.00 itibariyle başlayacak kampanya süresince tüm araç ve yaya geçişlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacağını duyurdu.

Negmar'dan en büyük destek

Negmar, Eskihisar-Tavşanlı feribot hattında ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele” kapsamında “Yılın En Büyük İndirimi” kampanyasına imza atıyor. Negmar, 14 Aralık saat 18.00 itibariyle başlayacak kampanya süresince tüm araç ve yaya geçişlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulayacağını duyurdu.

16 Aralık 2018 Pazar 13:15
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Negmar'dan en büyük destek

Deniz taşımacılığının yenilikçi ve rekabetçi markası Negmar, Eskihisar-Tavşanlı hattında hizmet veren feribot tarifesinde yüzde 50’ye varan indirime gitti. 14 Aralık Saat 18.00 itibariyle başlayacak indirim, tüm araç tiplerini, yaya ve öğrenci ücretlerini de kapsıyor.

Yeni tarifeye göre, tüm binek otomobiller tek yön geçiş için 30 TL, gidiş-dönüş için 55 TL, kamyonetler tek yön geçiş 35 TL, gidiş-dönüş için 65 TL, kamyonlar tek yön geçiş için 60 TL, gidiş-dönüş için 115 TL ödeyecek. Tırlar tek yön geçişi için 90 TL, gidiş-dönüş geçişleri için 175 TL öderken motosikletler ise tek yön 8 TL, gidiş-dönüş 12 TL ödeme yapacak. Yayayolcudan 1,5 TL, öğrencilerden ise 1 TL ücret alınacak.

Negmar, “Yılın En Büyük İndirimi” kampanyasıyla kurumsal ve bireysel müşterilerinin lojistik maliyetlerini de azaltarak “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na önemli bir katkı sağlamış olacak.

Negmar, Eskihisar ve Tavşanlı’da sahibi olduğu iskeleleri, modern feribotları, 220 çalışanı ile 2013 yılından bu yana 7/24 hizmet verdiği Eskihisar hattında hızlı, rekabetçi ve kaliteli hizmet sunulmasına öncülük etti.

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NegmarFeribotEkovitrinEkonomi
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