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NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI

18 Mayıs 2017 Perşembe 12:34
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Nef, dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip spor kulüplerinden FC Barcelona’nın bölgesel resmi sponsoru oldu. 3 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Nef ve FC Barcelona ortak projeler gerçekleştirilecek

NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
İSTANBUL (AA) - Nef, dünyanın en fazla taraftar sayısına sahip spor kulüplerinden FC Barcelona'nın bölgesel resmi sponsoru oldu. 3 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında Nef ve FC Barcelona ortak projeler gerçekleştirilecek.

Nef ve Barcelona arasındaki sponsorluk anlaşmasının detayları Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve FC Barcelona Gelirler Bölümü Başkanı Francesco Calvo'nun katıldığı basın toplantısında paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, sponsorluk kapsamında Nef, FC Barcelona'nın isim ve logo kullanım haklarının yanı sıra, reklam ve tanıtım aktivitelerinde Barcelona takımı ve oyuncularının görsel kullanım haklarına sahip olacak.

Dijital ve geleneksel pazarlama, ortak logolu ürün üretimi ve satışı, promosyonel haklar, aktivite ve etkinlik hakları da Nef'in sponsorluk kapsamında sahip olduğu haklardan bazıları arasında bulunuyor. Anlaşma ile FC Barcelona'nın Türkiye'deki büyümesi güçlenirken, Nef ile birlikte bu stratejik pazardaki mevcudiyeti de büyümeye devam edecek. 

İş birliği kapsamında Nef Vakfı ve FC Barcelona Vakfı, ortak projeler geliştirerek sosyal sorumluluk bilincini sporun gücüyle yaymak için çalışacak. İki taraf Türkiye'de ilk resmi FC Barcelona mağazasının açılması konusunda ortak adım atabileceklerini de belirtti.

Toplantıda bilgi veren Francesco Calvo, Nef ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının FC Barcelona için büyük öneme sahip olan Türkiye pazarında daha da güçlenme sağlayacağını belirterek, "Nef gibi sektöründe lider bir firma ile ortaklığımızın aynı zamanda FC Barcelona'nın Türkiye'deki sayısız taraftarıyla daha da yakınlaşmamıza vesile olacağına inanıyoruz." dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur da sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "İnsanlar, dünyanın dört bir yanında bu oyunun peşinde yan yana durabiliyor, birlik olabiliyorlar. Bu açıdan futbol, ihtiyaç duyulan toplumsal duyguları artırması açısından önemli bir spor. Biz de Nef olarak sporun bu birleştirici gücüne inanıyoruz. 2016 yılında Galatasaray'ın ana sponsoru olmuştuk. Şimdi de dünyada en çok taraftarı olan spor kulübü FC Barcelona'ya, sponsorluğumuzla futbolun birleştirici gücüne katkı sunmayı amaçladık." diye konuştu.









 

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