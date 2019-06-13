Nazır torunu Boris Johnson, en güçlü başbakan adayı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkanlığı için bugün partinin meclis grubunda yapılan ilk oylamada, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114 oyla ve açık farkla ilk sırada yer aldı. Salı günü yapılacak oylamada yedi aday yarışacak.

313 milletvekilinin oy kullandığı ilk turda genel başkan adayları ve aldıkları oylar şöyle:

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson 114

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 43

Çevre Bakanı Michael Gove 37

Eski Brexit Bakanı Dominic Raab 27

İçişleri Bakanı Sajid Javid 23

Sağlık Bakanı Matt Hancock 20

Rory Stewart 19

Muhafazakar Parti'nin eski Avam Kamarası Grubu Başkanı Andrea Leadsom 11

Mark Harper 10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey 9

Bu sonuçla 10 adaydan ilk turda 17 oy alamayan Andrea Leadsom, Mark Harper ve Esther McVey elenmiş oldu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, halefi seçilene dek başbakanlığı sürdürecek.

Milletvekilleri; Salı, Çarşamba ve Cuma günkü oylamalarla aday sayısını ikiye indirecek.

Bu iki aday arasından Muhafazakar Parti'nin yeni liderini partinin yaklaşık 60 bin üyesi seçecek.

22 Temmuz'da açıklanması beklenen yeni lider aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı da olacak.

AB'YE 31 EKİM'E KADAR SÜRE

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de gerekirse anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından ve Brexit sürecinin tamamlanmasından yana.

Johnson, AB'den aksi yönde yapılan açıklamalara karşın, birlikle yeni bir anlaşmayı müzakere edeceğini ve İrlanda sınırı için "alternatif düzenlemeler" bulunabileceğini savunuyor. Johnson son olarak yıllık brüt geliri 50 bin sterlinden fazla olan kişiler için gelir vergisini düşürmeyi vadetti.

Çevre Bakanı Michael Gove'a ise 20 yıl önce kokain kullandığını kabul etmesinin ardından yarıştan çekilme çağrıları yapılıyor.

TÜRKİYE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Johnson 2016 nisan ayında yaptığı bir konuşmada "Son derece Türk taraftarıyım ancak 77 milyon Türk ahbabımın ve Türk kökenlilerin buraya herhangi bir kontrol olmadan gelmesini düşünemiyorum. Bu çılgınca olur. İşlemez" sözlerini kullanmıştı.

İngiltere'nin AB'den ayrılması için yürütülen kampanyanın liderliğini yapan Johnson, dönemin Adalet Bakanı Michael Gove ile dönemin Başbakanı David Cameron'a hitaben kaleme aldığı mektupta da AB üyesi olmaya hazırlanan Türkiye'den gelecek göçü önlemenin tek yolunun AB'den ayrılmak olduğunu iddia etmişti.

TAM BİR OSMANLI TORUNU

Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen Ali Kemal Bey'in torununun oğlu olan Johnson, Türk kökenini sık sık hatırlatmasıyla biliniyor.