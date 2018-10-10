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NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol

30 Temmuz’da başlayan “NAVARA Türkiye Şovu” 70. Gününe girdi. Bugüne kadar 332 yerleşim yerini ziyaret eden NAVARA Türkiye Ekibi, 165 gün sürecek turun sonunda 40 şehri ve 600’ün üzerinde yerleşim yerini daha ziyaret etmeyi hedefliyor.

NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol

30 Temmuz’da başlayan “NAVARA Türkiye Şovu” 70. Gününe girdi. Bugüne kadar 332 yerleşim yerini ziyaret eden NAVARA Türkiye Ekibi, 165 gün sürecek turun sonunda 40 şehri ve 600’ün üzerinde yerleşim yerini daha ziyaret etmeyi hedefliyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:53
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NAVARA Türkiye Şovu 70. Gününde 23 il, 91 ilçe, 218 köy ve 19 bin kilometre yol

Müşterileriyle birçok platformda bir araya gelen NISSAN, “NAVARA Türkiye Şovu” ile 40 şehri ve 600’ün üzerinde yerleşim yerini ziyaret etmek üzere başladığı “NAVARA Türkiye Şovu”nun 70. gününe girdi.

Bugüne kadar İzmir, Konya, Hatay, Muğla, Sivas, Amasya, Samsun, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Ardahan, Ankara, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Van, Hakkari, Batman ve Adana’da köy, kasaba ve yaylalarda tüketicilerle buluşan NAVARA Türkiye Ekibi, toplamda 16 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti.

Pick-up sahibi olmak isteyenlerle buluşan ekip, aracı tanıtırken test sürüşü imkanı da sağlıyor. Farklı donanım özelliklerine sahip NAVARA’lardan oluşan konvoy şehir merkezlerine uzak olan köyler, maden ocakları, meyve-sebze halleri, inşaat sahaları gibi noktaları da ziyaret ediyor.

Katılımcılar, SUV konforu sunan NAVARA’yı yakından tanıma ve test etme imkanı bulurken aynı zamanda şova özel cazip fiyat fırsatları ve finansman seçeneklerinden de faydalanabiliyor.

165 gün sürecek şov kapsamında NISSAN, toplamda 600’ün üzerinde yerleşim yerini ziyaret edecek ve 30 bin kilometre yol kat edecek. Navara Türkiye Şovu Aralık ayına dek aralarında Mersin, İstanbul, Denizli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kocaeli, Antalya, Isparta, Manisa ve İstanbul’un da bulunduğu 20’nin üzerinde şehre uğrayacak.

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