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Namet Füme Et’le, sevgililer günü’nde 2 kişilik ziyafet

20 Ocak 2017 Cuma 17:33
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Namet, füme çeşitleriyle Sevgililer Günü’nde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzet alternatifleri sunuyor.

Namet Füme Et'le, sevgililer günü'nde 2 kişilik ziyafet
Sevgililer Günü’nde hazırladığınız lezzetli bir yemek, sevgilinize verdiğiniz değerin en güzel ifadelerinden biridir. Namet ürün çeşitleri ile kısa zamanda sandviçler, atıştırmalıklar, salatalar ve şık tabaklar hazırlayarak, sevgilinizle birlikte bu özel günün tadını çıkartabilirsiniz.

Sevgililer Günü’nde güzel bir akşam yemeği için, ince ince dilimlenmiş Namet Dil Füme, Kaburga Füme ve Hindi Füme ürünleri ile hem damağa hem kalbe hitap eden bir başlangıç tabağı hazırlayabilir, eğer isterseniz bu güzel tabağı peynir ve salata çeşitleri ile zenginleştirebilirsiniz.

Formunuzu korumak, diyetinizi Sevgililer Günü’nde de bozmak istemiyorsanız, füme ürünlerle zenginleştirilmiş bir salata oldukça hafif bir alternatif olacaktır.
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