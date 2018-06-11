NakitCoins Türkiye’de faaliyete başlıyor

Şubat 2018’de kamuoyuna açılan Türkiye’nin ilk fiziki kripto alım satım ofisi Nakitcoins, Kriptopara sektöründe ilkleri yapmaya devam ederek Türkiye pazarında iz bırakacak projeler sunmaya hazırlanıyor. Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. markası olan Nakitcoins, dijital varlıklar için fiziki alım noktası sunan bir teknoloji şirketi. Kamuoyu ile ilk paylaşımını Şubat ayında gerçekleştiren şirket, cüzdan uygulamasını Temmuz ayı başında hayata geçirmeyi hedefliyor. NakitCoins, kripto paraların yaygınlaşmasıyla farklı ihtiyaçların doğduğunu gözlemleyerek, Kripto para satın almak isteyen yatırımcıların ulaşabilecekleri, alım sürecini hızlandıran, kolaylaştıran ve bireysel hizmet sunacak, fiziki bir muhatap noktası olacak. Nakit para ile kripto para satın almak isteyen müşterilere belirli bir komisyon karşılığında portföyünde bulunan kriptolardan istediklerini alacak ve kripto para cüzdanlarına gönderim yapacak. Yabancı borsalarla çalışıldığı için işlem süresi minimum 10, maksimum 30 dakika içinde istenilen miktarda kripto para müşteri hesabına geçiyor Fiziki olarak anında yabancı borsalardan kriptopara alım ve satım yapma imkanlarını sunan NakitCoins’un portföyünde bulunan kripto paralar:

BTC - Bitcoin DASH - Digital Cash ZEC - ZCash

BCH - BitcoinCash EOS - EOSIO (Block.One)

ETH - Ethereum REP - Augur

LTC- LiteCoin XLM - Stellar Lumens

XRP- Ripple XMR - Monero

Hafta içi her gün 10:30-19:00, Cumartesi günleri ise 12:00-17:00 saatleri arasında açık olacak NakitCoins, hali hazırda sunulan hizmetlerin yanı sıra teknolojik anlamda kendi ar-ge çalışmalarına yatırımlar yapıyor. Blockchain teknolojisine bağlı çalışmaları, web-, IOS ve Android tabanlı cüzdan ve borsa çalışmaları hızla devam etmekte. Şube konusunda düşünülenler ise, talep üzerine büyükşehirlerde ve tatil beldelerinde, sezonluk, kripto alım noktaları zamanla kurulacak. NakitCoins, burada gerçekleştirdiği gelişmeleri sürekli paylaşmayı hedefliyor. Bu sektörün yeni ve gelişmekte olması ciddi imkanlar doğuruyor. NakitCoins olarak Türkiye’nin bu alanda büyük gelişmeler gösterip, öncülük edeceğine inanıyoruz.