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Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu

26 Eylül 2017 Salı 15:18
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Güneş: Genel durum stabil devam etmektedir. Herhangi bir solunumsal destek, kardiyak yönden destek almamaktadır. Ancak karaciğer yetmezliğine bağlı kronik enzim ve amonyak yüksekliği devam etmektedir. Bununla ilgili de yoğun bakım tedavimiz sürüyor.

Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu
İSTANBUL (AA) - Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Mehmet Emin Güneş, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Genel durum stabil devam etmektedir. Herhangi bir solunumsal destek, kardiyak yönden destek almamaktadır. Ancak karaciğer yetmezliğine bağlı kronik enzim ve amonyak yüksekliği devam etmektedir. Bununla ilgili de yoğun bakım tedavimiz sürüyor." dedi. 

Güneş, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında hastane önünde basın mensuplarına bilgi verdi.

Naim Süleymanoğlu'nun yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü anlatan Güneş, Süleymanoğlu'nun daha önce de hastanede tedavi süreci devam eden bir hasta olduğunu anımsattı.

Başhekim Güneş, Süleymanoğlu'nu, iki gün önce kronik karaciğer yetmezliği tanısıyla bilinci kapalı şekilde hastaneye getirildiğinde yoğun bakıma aldıklarını ifade ederek, "Bilinç durumu kapalıydı ancak spontan solunumu vardı. Karaciğer yetmezliğine bağlı karaciğer enzimlerinde yükseklik vardı ve bu hastalıklara bağlı elektronik seviyelerinde bir bozulma söz konusuydu. Hastamızın idrar çıkısı alınmıyordu ve bilinci kapalı olması nedeniyle kendisiyle kooperasyon kurulmuyordu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sürekli konu hakkında bilgilendirildiğini belirten Güneş, bu durumun bir kronik karaciğer yetmezliği olduğunu ve uzun bir tedavi sürecinin bulunduğunu söyledi. 

Başhekim Mehmet Emin Güneş, şunları kaydetti: 

"Dün olmayan idrar çıkışı bugün mevcut. Bizim için bu önemli. Karaciğer fonksiyonlarında bozulma var ama üzerine bir böbrek fonksiyonları bozulması eklenmedi. Şu an bizim tansiyon dediğimiz genel durum stabil devam etmektedir. Herhangi bir solunumsal destek, kardiyak yönden destek almamaktadır. Ancak karaciğer yetmezliğine bağlı kronik enzim yüksekliği, amonyak yüksekliği devam etmektedir. Bununla ilgili de yoğun bakım tedavimiz sürüyor. Bu sabah itibarıyla sevindirici bir gelişme olarak şunu paylaşabilirim. Şuurumuz kısmen açıldı, şu anda sorulan sorulara cevap vermekte, kendisinin nerede olduğunu biliyor, bu anlamda bizim için sevindirici."

Anadolu Haber Ajansı
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