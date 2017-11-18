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Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

18 Kasım 2017 Cumartesi 16:41
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Son dakika gelen bilgilere göre, Olimpiyat ve eski dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'dan kötü haber geldi. Süleymanoğlu tedavi gördüğü Ataşehir Memorial Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitirdi.

Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine tedavi gördüğü hastaneden yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Yıllardır kronik karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu yaşam mücadelesini kaybetti. İlk olarak 23 Eylül günü rahatsızlanarak komaya giren Süleymanoğlu, 6 Ekim 2017 tarihinde Memorial Ataşehir Hastanesinde karaciğer nakli ameliyatı olmuştu. 11 Kasım Cumartesi günü de beyindeki kanama odakları nedeniyle bir operasyon geçiren Süleymanoğlu, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitirdi. Değerli sporcumuza Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyoruz" denildi.


sabah.com.tr

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