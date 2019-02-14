Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
101536
ALTIN
223.143
DOLAR
5.2680
STERLİN
6.7371
EURO
5.9384

n11.com’dan seçili TV’lerde 9 taksit fırsatı geliyor

n11.com televizyonlarını yenileyeceklere kolaylık sağlayacak taksit imkanı ile geliyor. n11.com’da 3.000 TL’nin altında fiyatlarla satışa sunulan TV’lerde taksit sayısı 9’a çıkıyor

n11.com’dan seçili TV’lerde 9 taksit fırsatı geliyor

n11.com televizyonlarını yenileyeceklere kolaylık sağlayacak taksit imkanı ile geliyor. n11.com’da 3.000 TL’nin altında fiyatlarla satışa sunulan TV’lerde taksit sayısı 9’a çıkıyor

14 Şubat 2019 Perşembe 15:36
31 Okunma
n11.com’dan seçili TV’lerde 9 taksit fırsatı geliyor

E-ticaret platformu n11.com 3.000 TL altında fiyatlarla satışa sunulan televizyonlarda 9 taksit ile ödeme imkanı sunmaya başladı. n11.com’da 9 taksitle satışa sunulan televizyonlarda 24” inç ve 55” inç aralığında değişen ekran boyutlarında pek çok markanın ürünü kullanıcılarla buluşuyor. Teknoloji alanında öncü markaların televizyon modellerini tekno severlerle buluşturan n11.com herkese uygun seçenekleri 9 taksit imkanıyla satışa sunuyor

Son Güncelleme: 14.02.2019 15:44
Anahtar Kelimeler:
TeknolojiTaksitTelevizyonTvN11.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
2019 TURİZMDE REKOR YIL OLACAK
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
AKILLI ŞEHİRLERDE ULAŞIM
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
DÜNYA DEVİ TÜRKİYE PAZARINA GÜVENİYOR
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim