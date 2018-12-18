N11.com yerli malı haftasını kutluyor

Her sene Aralık ayında kutlanan Yerli Malı Haftası Türk markalı ürünlerin kullanımı konusunda farkındalığı artırırken tüketicilerle yerli ürünleri de bir araya getiriyor. Yerli Malı Haftası’nın büyük bir coşkuyla kutlandığı bu günlerde, n11.com da bünyesindeki pek çok yerli marka ile alışverişlerinde yerli malını tercih edenleri buluşturuyor.

Giyim & Ayakkabı kategorisinde Koton, Kiğılı, Dufy ve Damat marka ürünleri, Televizyon ve Beyaz Eşya ürünlerinde en çok tercih edilen Türk markaları arasında yer alan Arçelik ve Vestel marka ürünleri, Teknoloji kategorisinde Casper, General Mobile ve Vestel ürünleri ve Spor & Outdoor kategorisinde Greyder ve Kinetix markalarının ürünleri n11.com’da satışa sunuluyor. Buzdolaplarını ve kilerlerini yerli malı ürünlerle donatmak isteyenler için Market ürünleri kategorisinde Eti, Torku, Sütaş, Uludağ, Doğuş, Avilo ve Kızılay ürünleri de n11.com’da satışa sunuluyor. Yerli üretimi ve yerli markaları destekleyen n11.com Yerli Malı Haftası’nı coşkuyla karşılıyor.

