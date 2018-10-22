n11.com modadaki gücünü 5in1Canpolat ile büyütüyor

E-ticaret platformu n11.com, moda iş birliklerine yeni bir markayı daha ekleyerek, Türkiye’nin sevilen butik markası 5in1Canpolat’ı platformuna dahil etti. Her kadının stiline uyan, birbirinden renkli, trend ve şık modelleriyle öne çıkan 5in1Canplot markası, şimdi e-ticaret platformu n11.com’da online satışlarıyla Türkiye’nin her yerinden stil sahibi kadınlarla buluşuyor.



Adını moda tutkunu 5 kız kardeşten alan butik giyim markası 5in1Canpolat, bugün stil sahibi pek çok kadının kapısını çaldığı mağazalardan biri oldu. Moda sektörüne önce sosyal medya üzerinden satış ile giriş yapan Türk modacı kardeşler, tasarımlarının yoğun ilgi görmesiyle birlikte 2015 yılında kendi moda evlerini Nişantaşı’nda açtılar. Canpolat kardeşler hazır giyimin yanı sıra özel üretim tasarım kıyafet, ayakkabı, çanta ve aksesuarları da moda severlerle buluşturuyor. Trikodan elbiseye, etekten kazağa, ayakkabıdan çantaya geniş ürün portföyü olan 5in1Canpolat markası, şimdi e-ticaret platformu n11.com’da satışa sunuluyor.