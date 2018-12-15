n11.com mercan rengine bürünüyor!

Modadan teknolojiye, kozmetikten dekorasyona kadar pek çok sektörün trendlerine yön veren Pantone, 2019 yılının rengini açıkladı. E-ticaret platformu n11.com, birçok kategorisinin kapılarını mercan rengine açıyor. Sıcaklığın ve enerjinin rengi olan mercan n11.com’da giyimden elektroniğe, aksesuardan dekorasyona birçok farklı kategoride kendini gösteriyor. Telefon kılıfları, akıllı kol saatleri ve kulaklıkları 2019 yılında mercan rengine bürünürken Giyim & Ayakkabı kategorisinde çantalar, ayakkabılar, cüzdanlar, kravatlar ve bereler mercan rengi ile dolup taşıyor.

Pastel ve neon tonlarının arkadaşı olan mercan rengi 2019 yılında n11.com’da satışa sunulan aydınlatma ve dekor ürünleriyle evlere canlılık katıyor. İnsanların başlıca ihtiyaçlarından destek, sevgi ve sıcaklığı da ifade eden mercan rengi gardıropların ve evlerin bir parçası oluyor. n11.com’da birçok kategoride kendini gösteren mercan rengi trend ve moda severleri bekliyor.