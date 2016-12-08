Mutlu olmak için bir ajanda yeter

Acar Basım, farklı ve orijinal ajanda ve defterleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Patentli ajanda tasarımları olan Acar, şimdi de ünlü NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu Arzu Bıyıklıoğlu’nun notlarını ajandasına taşıyor. Pozitif ajandanın içinde yer alan küçük notlar, bir yıl boyunca sizin kendi kendinize ve bilinçaltınıza olumlu mesajlar yüklemenize yardımcı olacak.

Her bir sayfasında zihninizi arındıran, bakış açınızı değiştirebilen ve olumlu mesajlar içeren pozitif ajanda, şimdiye dek kullandığınız klasik ve standart ajandaların çok üstünde. Bir düzenleyici, bir hatırlatıcıdan daha fazlası olan bu ajanda en stresli günlerde bile sizi tek bir sayfasıyla mutlu edecek.

Acar Basım’ın Arzu Bıyıklıoğlu ile birlikte çalıştığı proje, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Her bir sayfası özel olarak düşünülen ve tasarlanan ajandanın kapak detayı da dikkat çekiyor. Kuşe kapak malzemesiyle gökyüzünü anımsatan grafikler sizi daha ilk sayfasında motive etmeye başlıyor.