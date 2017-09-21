banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Mutfağa bakışınız değişecek!

21 Eylül 2017 Perşembe 15:04
Bu haber 693 kez okundu

Mutfak, yemek, aksesuar, eğlence ve yaşam fikirlerini bir araya getiren ve ziyaretçilerine birçok farklı deneyimi bir arada yaşatmayı hedefleyen İntema Yaşam, Kanyon’da açıldı. “İsteyen bir kahve içmek için uğrayacak, isteyen hayalindeki mutfağa sahip olmak için tasarımcılarla toplanabilecek” diyen İntema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, günlük yaşantı içindeki gizli zenginlikleri, olası farklı deneyimleri araştıran tüm yaşam meraklılarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi

Mutfağa bakışınız değişecek!
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan İntema Yaşam, 20 Eylül akşamı düzenlenen davetle Kanyon’da açıldı. Dünyaca ünlü mutfak markalarından Bulthaup ve Berloni ile birlikte İntema’nın yer aldığı İntema Yaşam’da ziyaretçiler istedikleri mutfağı seçebiliyor, uzman desteği ile birlikte tasarlayabiliyorlar. Dileyenler, mağazanın içerisinde yer alan kirala&pişir mutfaklarda istedikleri yemeği pişirme ve yeme imkanı bulabiliyor. İçerisinde farklı lezzetler sunan restoran ve kafelerin de bulunduğu İntema Yaşam’da, dünyanın en önemli markalarının mutfak gereçleri, sofra aksesuarları satın alınabilirken, yöresel gıda ürünlerinin yer aldığı Ekolojik Sokak’tan alışveriş imkanı sunuluyor. Profesyonel şefler eşliğinde yemek atölyelerinin de gerçekleştiği İntema Yaşam’da Türkiye’ye ilk defa gelen ve mucize alet olarak adlandırılan Vorwerk markasının Thermomix ürünü de deneyimlenip, satın alınabiliyor. İntema Yaşam’ın, mutfak ve yemek tutkunlarının yanı sıra vaktini iyi değerlendirmek isteyenlerin de uğrak noktası olması bekleniyor.

Açılış gecesinde konuşan İntema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, gelenlerin yeni tatlar keşfedeceği, farklı deneyimler yaşayacağı, arkadaşlarıyla eğlenceli hikayeler paylaşacağı bir sosyal aktivite platformu oluşturduklarını belirterek, “Çoğumuz rutin hayatın yorucu temposu içinde yeni şeyler denemeyi, hissetmeyi ya da keşfetmeyi unutuyoruz. Zamanı aynı tatta yaşıyoruz. Aynı yerlere gidiyor, aynı yemekleri yiyor, aynı insanları görüyor, aynı şeyleri anlatıyor ve dinliyoruz. Oysa ki günümüzde, saatlerimize değer katacak, bize ve çevremize ilham verecek, paylaşmanın keyfiyle yeni hikayeler yaratacağımız mekanlara ihtiyacımız var. İntema Yaşam’da bu duyguları yaşatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yeni bir yemek ve tasarım anlayışı bir arada
İntema Yaşam’da yemek kültürü; beslenme, paylaşım, lezzet, yaratıcılık, gelenek, estetik gibi pek çok farklı yaklaşımın buluştuğu bütünsel bir anlayışla ele alınıyor. Bunu yaparken de ülkemizin ve dünyanın çeşitli yemek ve yaşam kültürleri, günümüz tasarım dünyasının en iyi ürünleri ile bir araya getiriliyor. Yeni tatların besleyici deneyimlere dönüştüğü İntema Yaşam’da yaratıcılığı pekiştirecek her şey ziyaretçileri bekliyor. Ziyaretçiler dilerse dostlarıyla vakit geçirip fikir alışverişinde bulunabiliyor ya da yemek atölyelerine katılarak mutfakta keyifli zaman geçirebiliyor.


Kirala & Pişir mutfaklarda herkes bir sofra etrafında buluşuyor
İntema Yaşam’da daha önce görülmemiş bir konsept olan kirala & pişir mutfaklar, ziyaretçilere beğendikleri mutfakları satın almadan deneme şansı veriyor. Yüzlerce mutfak ürünüyle beraber İntema, Berloni ve Bulthaup marka mutfakların da yer aldığı mekân evde yapılan organizasyonları dışarıya taşımaya da olanak sağlıyor.
İntema Yaşam’ın son teknoloji ürünleriyle tasarlanan mutfaklarında gerçekleşecek birbirinden keyifli mutfak etkinlikleri de “İntema Yaşam Akademi”de ziyaretçileri bekliyor. Mevsimsel ve yerel ürünlerle, global teknikleri buluşturan akademi mutfağında; şeflerle birlikte yemek pişirmenin keyfine varılıyor.


Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.