Mutfağa bakışınız değişecek!

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan İntema Yaşam, 20 Eylül akşamı düzenlenen davetle Kanyon’da açıldı. Dünyaca ünlü mutfak markalarından Bulthaup ve Berloni ile birlikte İntema’nın yer aldığı İntema Yaşam’da ziyaretçiler istedikleri mutfağı seçebiliyor, uzman desteği ile birlikte tasarlayabiliyorlar. Dileyenler, mağazanın içerisinde yer alan kirala&pişir mutfaklarda istedikleri yemeği pişirme ve yeme imkanı bulabiliyor. İçerisinde farklı lezzetler sunan restoran ve kafelerin de bulunduğu İntema Yaşam’da, dünyanın en önemli markalarının mutfak gereçleri, sofra aksesuarları satın alınabilirken, yöresel gıda ürünlerinin yer aldığı Ekolojik Sokak’tan alışveriş imkanı sunuluyor. Profesyonel şefler eşliğinde yemek atölyelerinin de gerçekleştiği İntema Yaşam’da Türkiye’ye ilk defa gelen ve mucize alet olarak adlandırılan Vorwerk markasının Thermomix ürünü de deneyimlenip, satın alınabiliyor. İntema Yaşam’ın, mutfak ve yemek tutkunlarının yanı sıra vaktini iyi değerlendirmek isteyenlerin de uğrak noktası olması bekleniyor.

Açılış gecesinde konuşan İntema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, gelenlerin yeni tatlar keşfedeceği, farklı deneyimler yaşayacağı, arkadaşlarıyla eğlenceli hikayeler paylaşacağı bir sosyal aktivite platformu oluşturduklarını belirterek, “Çoğumuz rutin hayatın yorucu temposu içinde yeni şeyler denemeyi, hissetmeyi ya da keşfetmeyi unutuyoruz. Zamanı aynı tatta yaşıyoruz. Aynı yerlere gidiyor, aynı yemekleri yiyor, aynı insanları görüyor, aynı şeyleri anlatıyor ve dinliyoruz. Oysa ki günümüzde, saatlerimize değer katacak, bize ve çevremize ilham verecek, paylaşmanın keyfiyle yeni hikayeler yaratacağımız mekanlara ihtiyacımız var. İntema Yaşam’da bu duyguları yaşatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Yeni bir yemek ve tasarım anlayışı bir arada

İntema Yaşam’da yemek kültürü; beslenme, paylaşım, lezzet, yaratıcılık, gelenek, estetik gibi pek çok farklı yaklaşımın buluştuğu bütünsel bir anlayışla ele alınıyor. Bunu yaparken de ülkemizin ve dünyanın çeşitli yemek ve yaşam kültürleri, günümüz tasarım dünyasının en iyi ürünleri ile bir araya getiriliyor. Yeni tatların besleyici deneyimlere dönüştüğü İntema Yaşam’da yaratıcılığı pekiştirecek her şey ziyaretçileri bekliyor. Ziyaretçiler dilerse dostlarıyla vakit geçirip fikir alışverişinde bulunabiliyor ya da yemek atölyelerine katılarak mutfakta keyifli zaman geçirebiliyor.

Kirala & Pişir mutfaklarda herkes bir sofra etrafında buluşuyor

İntema Yaşam’da daha önce görülmemiş bir konsept olan kirala & pişir mutfaklar, ziyaretçilere beğendikleri mutfakları satın almadan deneme şansı veriyor. Yüzlerce mutfak ürünüyle beraber İntema, Berloni ve Bulthaup marka mutfakların da yer aldığı mekân evde yapılan organizasyonları dışarıya taşımaya da olanak sağlıyor.

İntema Yaşam’ın son teknoloji ürünleriyle tasarlanan mutfaklarında gerçekleşecek birbirinden keyifli mutfak etkinlikleri de “İntema Yaşam Akademi”de ziyaretçileri bekliyor. Mevsimsel ve yerel ürünlerle, global teknikleri buluşturan akademi mutfağında; şeflerle birlikte yemek pişirmenin keyfine varılıyor.

Basın Bülteni