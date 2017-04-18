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MUSULLU SİVİLLER İÇİN YENİ ÇADIR KAMP KURULUYOR

18 Nisan 2017 Salı 15:33
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BM, Musul'daki çatışmalardan dolayı evlerini terk eden siviller için bin 500 çadırlık bir kamp kuruyor

MUSULLU SİVİLLER İÇİN YENİ ÇADIR KAMP KURULUYOR
ERBİL (AA) - Birleşmiş Milletlerin (BM), Musul'un doğusunda evlerini terk eden siviller için bin 500 çadırlık yeni bir kamp kuracağı belirtildi. 

Musul'un doğusundaki çadır kamplardan sorumlu Rızgar Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'dan gelen sivillerin barınma sorununun çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede kentin doğusunda 'U2' adında bin 500 çadırlık yeni bir kamp kuruyoruz." dedi. 

Kentin doğusunda yer alan 4 kampın tamamen dolduğunu belirten Ubeyd, "Kamplarımızda mevcut iç göçmen sayısı 76 binin üzerinde. Kentin batı yakasından gelecek iç göçmenler için artık yerimiz yok." diye konuştu. 

Ubeyd, kamplarda aylardır zor şartlar altında yaşayan iç göçmenlerin, kurtarılan ve güvenli bölgelerdeki evlerine dönmek istediğini ancak gerekli hazırlıkların yapılmamasından dolayı dönüşlerin çok olmadığını dile getirdi. 

Kampın açılma tarihine değinmeyen Ubeyd, her gün ortalama 150 kişinin kurtarılan bölgelere gitmek için isimlerini listeye yazdırdığını ancak gidenlerin ise su ve elektrik olmadığı için geri döndüğünü ifade etti.

Kentin doğu yakasında Hasan Şam, Hazır, Sevdin ve Çemekor olmak üzere 4 çadır kamp bulunuyor. 

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA)  dün yapılan açıklamada, 6 ay önce Musul'un kurtarılması amacıyla başlatılan operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 493 bine ulaştığı bildirilmişti.


Anadolu Haber Ajansı
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