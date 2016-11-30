Müşteri deneyiminde dünyanın en iyisi Pronet

Türkiye’nin güvenlik alanındaki lider ismi Pronet, yenilikçi ve fark yaratan hizmetleriyle “Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi” ödülüne layık görüldü. 11. Contact Center World Awards’ta kazandığı ödülü, Las Vegas’taki törenle teslim aldı. 20 yılı aşkın süredir yürüttüğü faaliyetleriyle Türkiye’de adeta baştan bir sektör yaratan firma her yıl yangından sele, panik anından gaspa, hırsızlıktan acil yardıma 4000’e yakın vakaya müdahale edilmesini sağlıyor. Yılda 6 milyon arama yapan Pronet Alarm Haber Alma Merkezi, alarm sonrasında kullanıcılara 10 saniye içerisinde geri dönüyor. Bu süre dünyada ise ortalama 60 saniye olarak ölçülüyor. Teknolojiye ve insan kaynağına yaptıkları yatırımlar sayesinde tüm dünyada görünürlük elde ettiklerini belirten Pronet Yönetim Kurulu Başkanı Alp Saul, firmanın orta dönem hedefini, “Avrupa’nın en büyük 3 güvenlik şirketinden biri konumuna gelmek” şeklinde özetliyor.



Güvenlik sektöründe 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Pronet, çağrı merkezi sektörünün en iyilerinin yarıştığı 11. Contact Center World Awards’ta “Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi” ödülüne layık görüldü ve ödülünü Las Vegas’ta gerçekleştirilen törende teslim aldı. Bugün 81 ilde, 200 bine yakın abonesi ve 1 milyonun üzerinde kullanıcısıyla hizmet veren Pronet, Türkiye’de elektronik güvenlik sistemleri kategorisinde, merkezi haber alma sistemine bağlı ev ve işyerlerinin yaklaşık yüzde 60’ına hizmet sağlıyor.



Alarmlara cevap verme hızında dünya ortalamasını 6’ya katlıyor

Dünya ortalamalarının çok üstünde bir hizmet verdiklerinin altını çizen Pronet Yönetim Kurulu Başkanı Alp Saul, “Pronet, sıradan çağrı merkezi anlayışının çok ötesine geçerek, alarm sonrası abonelerine ortalama 10 saniyede ulaşıyor. Bu rakam dünyada ortalama 60 saniye. Türkiye merkezli bir firma olarak tüm dünyada parmakla gösterilen bir konuma taşınmamızda, teknoloji ve insan kaynağına hiç durmadan yatırım yapmamız yatıyor. Böylece, kullanıcılarımıza kaliteli, hızlı, değer katan ve benzersiz bir müşteri deneyimi sunabiliyoruz” diyor.



“Türkiye’de adeta yepyeni bir sektör yarattık”

“20 yılı aşkın geçmişimize ve bugünkü iş hacmimize baktığımızda görülüyor ki, bizler tek başımıza ülkemizde adeta baştan yepyeni bir sektör yarattık” diyen Pronet Yönetim Kurulu Başkanı Saul’a göre, Türkiye bu alanda halen büyük potansiyel barındırıyor. Saul’un paylaştığı bilgiye göre, elektronik güvenlik sistemi kullanan ev ve işyerlerinin penetrasyonu ABD’de yüzde 20, Avrupa’da yüzde 8 civarında. Türkiye’de ise bu oran yüzde 1,5 seviyesinde. Şehirleşme oranının hızla yükselmesi, inşaat sektöründeki gelişmeler, yalnız yaşayan bireylerin artması gibi faktörler pazarın büyümeye açık olduğunu gösteriyor.



Avrupa’nın en büyük ilk 3 güvenlik şirketinden biri olacak

Alp Saul, sektör ve Pronet özelindeki hedeflerini şu sözlerle özetliyor: “Bizler sektör lideri olarak, pazarın bu potansiyellerini kullanmak adına teknolojiye ve insana yatırım yapmayı, ülkemizde dünyada örnek gösterilen bir marka olmayı sürdüreceğiz. Orta vadeli hedefimiz ise, 2018’de Avrupa’nın ilk 3 güvenlik şirketinden biri olmak.”



Yangın, su baskını, gasp, acil yardım, hırsızlık fark etmiyor

Pronet’in hizmet kapsamı, yalnızca hırsızlık değil, 5 Korumalı Güvenlik Hizmeti sayesinde ev ya da işyerlerinde meydana gelebilecek yangın, su baskını, gaz kaçağı ve acil sağlık ihtiyacı gibi olaylara da müdahale edilmesini sağlıyor. Firma gasp ya da panik anlarında da kullanıcıların yanında oluyor. Ücretsiz olarak sunduğu Panik Butonu uygulaması ile evde veya dışarıda, her nerede ihtiyaç duyulursa tek bir dokunuşla yakınlarından yardım istenmesini mümkün kılıyor. Pronet Alarm Haber Alma Merkezi, yalnızca 2015 yılında 1.986 hırsızlık ve 409 gasp olayına müdahale edilmesini sağladı, 615 ambulansı olay yerine yönlendirdi, 312 su baskını vakasını ilgililere haber verdi ve 284 yangın vakasında en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağladı.



Yılda 6 milyon kez aranıyor, 2 milyon ikaz sinyali alıyor

Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olgun Kükrer, “7 gün 24 saat aktif durumda olan Pronet Alarm Haber Alma Merkezimiz yılda 6 milyon arama yapıyor. Toplam 2,3 milyon ikaz sinyali bize ulaşıyor ve ekip 1 milyon çağrı karşılıyor. Geliştirdiğimiz teknoloji, altyapı hizmetlerimiz sayesinde, Pronet Alarm Haber Alma Merkezi olarak itfaiye, polis ve ambulans yönlendirmeleriyle bugüne kadar 10 binlerce hayat kurtardık” şeklinde bilgi veriyor.



Bu yıl uluslararası yarışmalarda üçüncü kez ‘en iyi’ seçildi

Pronet’in kapsamlı, hızlı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı, markaya bu yıl uluslararası platformda 3’üncü kez ödül getirdi. “Önce Contact Center World’ün EMEA bölgesi ödüllerinde yine aynı kategoride birinci olduk. Ardından Stevie’lerde altın ödüle layık görüldük. Şimdi de çağrı merkezi alanında ‘dünyanın en iyisi’ seçildik” diye konuşan Kükrer, özverili çalışmalarının dünya çapında görünürlük kazanmasından ötürü gurur duyduklarını da ekliyor.