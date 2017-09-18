Mustang Cup’ta büyük heyecan yaşandı

İki gün boyunca Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yarışmacı ve ziyaretçilerini ağırlayan Mustang Cup’ta toplam 134 at yarıştı. Şahsuvaroğlu ev sahipliğinde cumartesi günü 5, pazar günü 5 olmak üzere 10 farklı kategoride yapılan yarışmada eğlenceli dakikalar yaşandı. İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinin de yarıştığı etkinlikte dereceye girenlere toplamda 15 Bin TL para ödülü, kupa ve kurdele verildi.

Mustang Cup By Şahsuvaroğlu 125 cm yarışmasında birinci olan Eylül Karaduman’a kupasını ve kurdelesini Şahsuvaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu verdi. Eylül Karaduman ayrıca 5 Bin TL’lik ödülün de sahibi oldu. Yarışmada ikinci Beytullah Hüseyinoğlu, üçüncü Tuncer Can olurken dördüncülüğü ise Hulki Karagülle elde etti.

Son yarışmada birinci olan Hulki Karagülle birincilik kupasını ve kurdelesini Şahsuvaroğlu Premium Satış Yöneticisi Aydın Yayla’dan aldı. Aynı zamanda 10 Bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.

ÜNLÜ İSİMLER YARIŞTI

Mustang Cup yarışmasına katılanlar arasında Sencer Can, Tuncer Can, Cem Vardar, Sabriye Sevda Esirtgen, Ayşegül İrge Böke, Alara Sipahioğlu’nun yanı sıra Ali-Şafak Kibar çiftinin kızı Senem Kibar ile Bora-Aslı Pehlivanlar’ın kızları Aslım Oya Pehlivanlar da vardı.

İstanbul’da Ford Mustang, Ford Edge ve Ford Performans serilerinin tek yetkili bayisi olan Ford Store Şahsuvaroğlu’nun araçlarını sergilediği organizasyonda katılımcılar test sürüşü yaptı.

2 gün süren yarışmada kategorilerinde birinci olan isimler:

EİHAB SAFAYA

AYŞEGÜL İRGE BÖKE

EYLÜL KARADUMAN

HÜSNÜ DİNÇ

BURAK ALPARSLAN

ALARA SİPAHİOĞLU

HÜSEYİN ÇAKMAK

HULKİ KARAGÜLLE

Basın Bülteni