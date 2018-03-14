MÜSİAD'TAN BUDAPEŞTE TİCARET MÜŞAVİRLİĞİNE ZİYARET

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Basar, Türkiye'nin Macaristan Ticaret Müşaviri Ayşe Başak Araslı Akyol makamında ziyaret ederek kendilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.Görüşme sonrası açıklama yapan, MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadıl Basar Türkiye'nin Avrupa Birliğine, acılan kapısı Macaristan olması gerektiğini, Macaristan da hem şirket kurulusunun, hem de işletme maliyetlerinin düşük olduğunu ayrıca buna artı olarak kurumlar vergisinin % 9 olmasının, kar eden şirketlere çok büyük bir avantaj getirdiğini söyledi. Sırf bu sebepten Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinden iş adamları Macaristan’da da şirket kurarak bu avantajdan yararlanmakta olduklarını belirtti. Türkiye'nin Macaristan Ticaret Müşaviri Ayşe Başak Araslı Akyol, Türkiye ile Macaristan ticaret hacminden, Türk Diasporası ile ticaret imkanlarına, sektörel yatırımlardan, potansiyel iş fırsatlarına kadar bir çok konuyu uzun uzun görüştüklerini belirten Basar, hedefleri olan, vizyonu geniş ve başarılı bir ticaret müşaviri ile çalışacak olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin Macaristan Ticaret Müşaviri Ayşe Başak Araslı Akyol otomotiv, hayvancılık ve turizm sektörlerinin lokomotifliğini yaptığı ticari ilişkilerimizde, yıllık 3 milyar dolarlarda seyreden ticaret hacminin en kısa zamanda 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi. Konum itibariyle stratejik bir yerde olan Macaristan'ın, ucuz maliyetli ve nitelikli iş gücü ile gelişmiş alt yapıyla beraber, Türk yatırımcısına, Avrupa Birliği'ne adim atmada önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Her iki ülkenin istikrarlı siyasi yakınlığının da hedef olan 5 milyarlık ticaret hacmini yakalanıp, hatta üzerine çıkılması için olumlu her türlü ortamı oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

TÜRK DİASPORASI İÇİN DE BİR FIRSAT

Yaklaşık 190000 Türk'ün yaşadığı, Viyana şehri helal ürünlerdeki en büyük komsu pazardır. Tavuk ve kırmızı et ihtiyacının, önemli bir bölümünü Macaristan’dan karşılayan Viyana, helal Macar ürünlerini oraya ulaştıracak Türk iş adamları için bakir bir pazardır. Ayni fırsat tarım ürünleri içinde geçerlidir. Avusturya basta olmak üzere Türk Diasporası' nın bulunduğu diğer Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren Türk market zincirlerinin ve toptancılarının sattıkları, tarım ve et ürünlerinin önemli bir bölümünü, Macaristan’dan daha uygun fiyata ve daha hızlı olarak temin edebilme şansı vardır.

MACARİSTAN'A TÜRK BANKASI

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi Fadil Basar, Türkiye'nin Macaristan Ticaret Müşaviri Ayşe Başak Araslı Akyol görüştükleri bir önemli konunun da Macaristan’da bir Türk bankasının şubesinin bulunmayışı olduğunu söyledi. Türkiye'nin gururu Türk Hava Yolları ile Macaristan'ın tek uluslararası hava alanını işleten Çelebi'nin yıllık cirolarının toplamı 40 milyon doları bulmakta olup bunun bile tek başına bir Türk bankası,nın şubesinin açılması için yeterli sebep olduğunu söyledi. Ayrıca 1500’e yaklaşan bir Türk öğrenci nüfusu ile 300’ün üzerinde aktif orta ölçekli isletmenin yani sıra Budget, Ekol, Ege Seramik, Anadolu Korona gibi önemli firmalarımızın da bulunduğunu,açılacak olan şube ise is hacminin dışında hem prestij hem de bir marka değeri oluşturacagını belirtti.