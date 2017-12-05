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MÜSİAD, Yurtdışında Büyüyor; Hollanda’da 3 Yeni Şube Açtı

05 Aralık 2017 Salı 13:42
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya devam ediyor.

MÜSİAD, Yurtdışında Büyüyor; Hollanda'da 3 Yeni Şube Açtı
 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya devam ediyor. MÜSİAD Yurtdışı Teşklilatlanma Komisyonu ve Komisyon Başkanı İbrahim Uyar'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarla global teşkilat ağı, her geçen gün genişliyor.
 
Bu bağlamda Amsterdam Şubesi’nin ardından Hollanda’nın Den Haag, Utrecht ve Rotterdam şehirlerinde de şube açılışları gerçekleştirildi. Açılış esnasında konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “MÜSİAD’ın bugün dünyada bulunduğu ülke ve eriştiği iş insanı sayısı giderek artıyor. Bu bir teşkilatlanma başarısı; fakat daha da önemlisi, MÜSİAD’ın İstanbul’da küçük bir ofiste başlayan yolculuğunun nerelere vardığının da bir göstergesidir. 1993 yılında yola çıktığımızda dünyanın her noktasına ulaşma hedefimizi bugün gerçekleştiriyoruz hamdolsun.

Bugün MÜSİAD olarak 24 yıldır Avrupa’dayız. Avrupa’daki ilk şubemizi Almanya’da, açtıktan sonra Hollanda, Danimarka, Belçika, İngiltere derken bugün Avrupa’da 11 ülkede 24 noktadayız. Gittiğimiz her ülkede, üyelerimizin ve diğer iş insanlarının ticari ilişkilerini geliştirmek için etkinlikler düzenliyoruz. İş Forumları, İkili iş görüşmeleri ve genel idare kurullarımız bunlardan bazıları.” dedi.
 
Bugün Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri
Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında çok eski tarihlere varan ticari faaliyetlerin olduğunu vurgulayan Kaan, “Avrupa’nın içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkmaya başladığı bu günlerde, ticari ilişkilerimizi bir adım öteye taşımamamız için ortada bir neden yok. MÜSİAD olarak, Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasındaki geçmişe dayanan ortaklığın, siyasi çekişmelerle zedelenmemesi gerektiği kanaatindeyiz.
 
Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi, Avrupa’yla olan ilişkilerimizi sürdürmekte kararlıyız. MÜSİAD olarak biz de bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Avrupa’daki varlığımızı ve bu coğrafyada temasta olduğumuz insan sayısını artırmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Program Kapsamında Birçok Organizasyon Düzenlendi
Hollanda’da üç ayrı şehirde gerçekleştirilen açılış törenlerinin ardından birçok organizasyona imza atıldı. Program kapsamında Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla; Yurtdışı Genişletilmiş İstişare Kurulu Toplantısı, Sektör Kurulu Başkanları Toplantısı, Üye İlişkileri Toplantısı ve Genç MÜSİAD Başkanlar Toplantısı düzenlendi.

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