MÜSİAD ve KOSGEB Sanayi Devrimi için İşbirliğinde

MÜSİAD Genel Merkez’de gerçekleşen “KOSGEB’den 1 Milyon Liralık Destek” programında; KOSGEB İkitelli Müdürü Özay Cebeci, KOSGEB Başkan Müşaviri Nedim Kara, KOBİ Uzmanı Fatih Öztürk ve MÜSİAD Proje, Yatırım ve Destekler Kurulu Başkanı Yunus Aksu birer sunum gerçekleştirdi. Cebeci, üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının artırılması amacıyla hazırlanan KOBİ Gelişim Destek Programının (KOBİGEL) tanıtımını yaptı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Yönetim Kurulu ve KOBİ ve İş Geliştirme Komisyon Başkanı Hikmet Köse, KOSGEB’in iyi niyetle samimi bir şekilde ve sanayicinin yanında durmaya çalışan bir kuruluş olduğunu belirterek, “KOSGEB piyasadan aldığı geri dönüşüm destekle çok iyi bir noktaya geldi. KOBIGEL çok yeni ve önemli bir proje, KOSGEB’e bu fırsatları sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.



MÜSİAD Proje, Yatırım ve Destekler Kurulu Başkanı Yunus Aksu ise, KOSGEB-MÜSİAD işbirliğinin çok eskiye dayandığını ifade ederek, “KOSGEB çok yoğun çalıştığımız bir kurumumuz. Özellikle 2002’den sonra ciddi bir performans gösterdi. Biz de bu destekleri üyelerimizle buluşturmak ve bu desteklerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla kurulumuzu kurmuştuk. Her zaman işbirliğine hazırız” dedi. KOSGEB İkitelli Müdürü Özay Cebeci projeyle ilgili yaptığı sunumda, KOBİGEL’in amacının KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi olduğunu belirtti. Cebeci, imalat sektörünün KOBİ'lerine verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira olduğunu söyledi ve “Üst limitler aşılmamak kaydıyla, uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek.



“%30 nakit avans fırsatı sunuyoruz”

Ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak gerekiyor, KOBİGEL, ‘Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması’ temasıyla yola çıkan imalat sektörü KOBİ'lerine yönelik bir proje çağrısı. 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlık: üretimde ‘nesnelerin interneti’ uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının artırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projeler kabul edilecek. Önemli bir nokta ise, diğer projelerimizden farklı olarak teminat mektubu karşılığında %30 nakit avans fırsatı sunuyoruz” şeklinde konuştu.



Destek süresinin en az 6 ay ve en fazla 12 ay olan projeye başvurular, 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Basın Bülteni