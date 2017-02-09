Müsiad VE Dtık’ten Macarıstan Parlamentosuna ziyaret

MÜSİAD Macaristan Temsilcisi ve DTIK Avrupa Komitesi Üyesi Fadıl Başar, sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına ret oyu veren Macaristan Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkan Yardımcısını Gyöngyösi Marton’u Macaristan Parlamentosunda, ziyaret etti. 04 Ekim 2016 tarihinde Macaristan Parlamentosu Dışişleri Komisyonunda, yeşiller partisinin verdiği, sözde ermeni soykırım yasa tasarısı görüşülüp oylanmıştı. 1 Kabul, 2 ret, 3 çekimser oyla ret edildi. Tasarı için red oyu veren Jobbik Partisi Milletvekili ve ayni zamanda Macaristan Parlamentosu Dışişler Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Gyöngyösi Marton’a, nezaket ziyaretinde bulunan, Müsiad Macaristan Temsilcisi ve DTIK Avrupa Komitesi Üyesi Fadıl Başar, Marton’la Macaristan Parlamentosunda öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrasında, sayın vekille yaklaşık bir saat görüşen Başar, görüşme sonunda, Gyöngyösi Marton’a Müsiad rozeti takip, günün anısına tabak hediye etti. Görüşmenin sonunda, açıklama yapan Gyöngyösi Marton, bu konu ile ilgili desteklerinin her zaman devam edeceğini, konunun tarihçilere bırakılması gerektiğini ve sayın Başar’ın kendilerini ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını, dile getirdi. Fadıl Başar ise, 04 Ekim 2016 tarihinde bu kararın alınması için, önce bir Türk vatandaşı ve ayni zamanda Müsiad Macaristan Temsilcisi ve DTIK Avrupa Komitesi Üyesi olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını bu kapsamda ilk olarak komisyon üyelerinin listesini aldığını ve üyeleri konu hakkında bilgilendirdiklerini belirtti. Komisyon üyelerine, konunu tarihçilere bırakılması gerektiğini, kesinlikle siyasete malzeme yapmaması gerektiğini ve arşivlerimizin acık olduğunu, isteyenin istediği zaman konu ile ilgili en doğru bilgiye ulaşabileceğini anlattık. Sayın Büyükelçimiz Şakir Fakılı Bey de, hem komisyon üyeleri, hem de Macaristan Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeydi. Bu çalışmaların da neticesinde Komisyon görüşmelerine dinleyici olarak Sayın Büyükelçimizle beraber katıldıklarını belirtti. Bugünde burada, ret oyu veren Macaristan Parlamentosu Dişisiler Komisyonu Başkan Yardımcısını Gyöngyösi Marton’u ziyaret ettiğini kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini en kısa zamanda ret oyu veren diğer Macar Milletvekili, Sayın Tilki Atilla’yı da ziyaret edeceklerini belirtti. Sayın Basar, Özellikle alınan bu ret kararının diğer Avrupa Birliği Parlamentolarına da örnek olmasını, temenni ettiğini söyledi.