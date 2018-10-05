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MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt dışı ağını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Kuveyt’te temsilcilik açılışına imza atan MÜSİAD, böylece yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı

MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği Açıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt dışı ağını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Kuveyt’te temsilcilik açılışına imza atan MÜSİAD, böylece yurt dışında 78 ülkede 208 irtibat noktasına ulaştı

05 Ekim 2018 Cuma 12:03
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MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği Açıldı

MENA Bölgesi’nde Daha Aktif Hale Geleceğiz

MENA Bölgesi’nin yurtdışı teşkilatlanma stratejileri için hayati öneme taşıdığı söyleyen Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, ülkemize en büyük yatırım MENA bölgesinden sağlanıyor. Hali hazırda da yatırım yapmak isteyen birçok yatırımcı var. Ana amacımız MENA bölgesindeki iş insanlarının yatırımlarını Türkiye’ye yapması noktasında gerekli çalışmaları yapabilmektir. Ana gündemimiz ticari diplomasinin geliştirilmesi. Bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Türkiye-Kuveyt Ticari İlişkileri Arttırılmalı

Türkiye’nin Kuveyt’e ihracatının son 12 yıla bakıldığında 2013 milyon dolardan 440 milyon dolara yükseldiğini belirten Uyar, ticaret hacminin 610 milyon dolara ulaştığını belirtti. Tüm bu gelişmelerin umut verici olduğunu kaydeden Uyar, iki ülke ticari ilişkilerinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ticaret hacminin kısa süre içerisinde 1 milyar dolara ulaşacağına inandığını ve MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği olarak bu amaç doğrultusunda gayret göstereceklerini vurguladı. 2018 yılı sonuna kadar 100 ülkede irtibat ofisi açmayı hedeflediklerini belirten Uyar, dünyayı 6 bölgeye ayırdıklarını ve her bölge hatta ülke özelinde titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Uyar, “Yılsonuna kadar hedefimizi geçekleştirmek için canla başla çalışıp dünyanın dört bir yanına seyahat ediyoruz. Türkiye’nin yurtdışında en güçlü STK’sıyız. Ülkemizin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşabilmesi noktasında elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Kuveyt Temsilciliği Hayati Önem Taşıyor

MÜSİAD Kuveyt Temsilcisi olarak göreve başlayan Cüneyt Mucedidi, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. İlk iş olarak Kuveyt’teki resmi kuruluşları ile tüm ticaret odası ve işadamı dernekleri başkanlarını ziyaret edeceğinin belirten Mucedidi, iki ülke ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasını amaçladıklarını, bu bağlamda çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

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