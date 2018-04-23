MÜSİAD KARAMAN ŞUBESİ AÇILDI

MÜSİAD Karaman Şubesi’nin açılışı, Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yurt içindeki ağını genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda son olarak, 20 Nisan 2018 Cuma günü, Genel Başkan Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla MÜSİAD Karaman Şubesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış öncesi Genel Başkan Kaan, Karaman’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Karaman Valisi Fahri Meral’i ziyaret eden Kaan, daha sonra Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Toktay ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret trafiğinin ardından kurdele törenine katılan Kaan, MÜSİAD Karaman Şubesi’nin açılışına imza attı. Açılışa, Genel Başkan Kaan’ın yanı sıra Karaman Valisi Fahri Meral, MÜSİAD üyeleri ve Karamanlı iş adamları katıldı.

Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD’a Büyük Bir İş Düşüyor

Organizasyon sırasında konuşan Kaan, ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi için bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti. Kaan, “ Günümüzde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına çok önemli roller düşmektedir. STK’lar, sahip oldukları avantajları, faaliyet gösterdikleri alanın yerel ve bölgesel düzeyde kalkınmasında kullanarak, ulusal ve toplumsal kalkınmayı sağlayabilecek nitelikte işlevlere sahiptirler. Dünyanın en yaygın ve etkin STK’sı ve güçlü bir sermaye platformu olarak MÜSİAD’a da bu noktada büyük görev düşüyor.” dedi.

TOSİ projeleri KOBİ’lere Büyük Destek Sağlıyor

KOBİ’lere yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kaan, “ TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi siteleri yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkân yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik Organize Sanayi Bölgelerinde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek, firmaları büyük hedeflere yönlendirmektir. Bu bizim, bilhassa KOBİ’ler için oldukça önem verdiğimiz bir proje. Bu proje ve benzer girişimlerin bir an evvel hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

Dünyanın Dört Bir Yanından İş İnsanlarıyla Görüşüyoruz

MÜSİAD’ın yurt dışı faaliyetleri ve EXPO fuarı hakkında da bilgi veren Kaan, “MÜSİAD’da her zaman daha fazla yatırım yaparak, daha fazla üreterek ve istihdam imkânları oluşturarak, Türkiye’mizin kalkınmasında etkin rol oynuyor.

Bunları yaparken de hiçbir koşulda değerlerimizden ayrılmadan hareket ediyoruz. Bugün MÜSİAD’ın ulaştığı noktaya baktığımızda, gayretlerimizin karşılığını aldığımızı görüyoruz. Yalnız Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında iş insanlarıyla buluşuyoruz, yeni işbirliklerinin yanında, karşılıklı fikir alışverişleri yapıyoruz. Dünyanın önde gelen iş insanlarını bir araya getirdiğimiz Uluslararası organizasyonlarımızdan biri olan EXPO Turkey by Qatar fuarımızı, bu yıl ocak ayında, Katar’ın başkenti Doha’da düzenledik. İki yılda bir düzenlediğimiz, dünyanın dört bir yanından, binlerce iş insanının katılım sağlayacağı MÜSİAD EXPO’yu da, 21-24 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz inşallah.” değerlendirmesinde bulundu.

Açılış, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.