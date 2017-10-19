banner181
banner210
Ana SayfaGÜNCEL

MÜSİAD Japon Üniversitesi ile MoU imzaladı

19 Ekim 2017 Perşembe 12:34
Bu haber 783 kez okundu

MÜSİAD, Japonya’nın ileri gelen üniversitelerinden Kumamoto Üniversitesi ile MoU anlaşması imzaladı. Anlaşma, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve Kumamoto Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hirofumi Kai tarafından Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar ve MÜSİAD Japonya Şube Başkanı Mahmut M. Güzel koordinasyonunda imzalandı.

MÜSİAD Japon Üniversitesi ile MoU imzaladı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Japonya’nın ileri gelen üniversitelerinden Kumamoto Üniversitesi ile MoU (Memorandum of Understanding) anlaşması imzaladı. MoU anlaşması ile taraflar; mali olanaklar, ekipman ve insan kaynakları yeterlilikleri çerçevesinde, taraf ülkelerin yürürlükteki kanunları ve yönetmelikleri göz önünde bulundurarak, verimli ve karşılıklı yarar getirecek işbirliği imkanlarını geliştirmek ve genişletmek amacıyla ortak bir anlayış ve işbirliği oluşturacaklar. Anlaşmanın uygulanmasının izlenmesi ve işbirliğine ilişkin konuların gerçekleştirilmesi için bir ortak çalışma komisyonu oluşturabilecekler.



İşbirliğinin desteklenmesi üzere karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için taraflar;



İş dünyasına dair bilgilerin yanı sıra ekonomik bilgi ve dökümanlar paylaşılacaktır.
Her iki kurumun yurtdışındaki ofis, şube ve temsilcilikleri, uluslararası kalkınma işbirliği proje ve faaliyetleri çerçevesinde karşılıklı anlaşma ile birbirlerinin imkânlarından faydalanabileceklerdir.
Mutabık kalınmış işbirliği projeleri kapsamında gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde taraflar imkânlar ölçüsünde destek sağlayacaklardır.
Taraflara ziyarette bulunan firma/kurum temsilcisi ya da bireysel işadamlarına kalkınma işbirliğine yönelik gerekli yönlendirme ve koordinasyon sağlanabilecektir.
Taraflar arasında kalkınma işbirliğine yönelik mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam çalışmaları ve benzeri konularda ortak projeler yürütülebilecektir.
Ticaret fuarları, sergiler, seminerler ve tarafların organize ettiği diğer etkinliklere katılım için gerekli koordinasyon desteği sağlanabilecektir.
İnternet, e-posta, web sayfası gibi bilgisayar ağından, uygun ve erişilebilir olan diğer iletişim sistemi ağları ile temas kurulabilecektir.
“Japonya’daki gelişmiş teknolojiyi Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyoruz”



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Kumamoto Üniversitesiyle MÜSİAD arasında imzalanan MoU ile birlikte Türkiye’deki AR-GE merkezi olmayan firmalarla ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sanayiye know-how aktarılması sağlanacaktır. Böylelikle Japonya`daki gelişmiş teknolojinin Türkiye’deki firmalara transferi gerçekleştirilecek.



Bu işbirliği çerçevesinde, MÜSİAD Japonya Başkanı Dr. Mahmut M. Güzel ve Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde anti-kanser ve anti-HIV ilaçlarının geliştirilmesi üzerine önemli çalışmalar yapmış Dr. Halil Çiftçi önderlik edecektir” şeklinde konuştu.



MÜSİAD Japonya Başkanı Mahmut Münir Güzel; “MÜSİAD olarak, Japonya’nın dış ticaret teşkilatı olan JETRO ile yaptığımız MoU’nun sonunda Japon Bakanlarınca Türkiye’de tanınan tek STK olduk. Bunu AR-GE ve know-how geliştirilmesi noktasında üniversitelerde de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Kumamoto Üniversitesiyle de MoU imzaladık. Aynı zamanda diğer üniversitelerdeki Türk hocalarımızla da benzeri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müteşebbislerimizin en büyük eksiği olan AR-GE ve know-how çalışmalarını Japonya destekli olarak gerekli çabayı artırmak ve geliştirmek için gerekli çabayı gösteriyoruz. İlerleyen zamanlarda da 2018 yılı içerisinde 2 tane MoU anlaşması Japonya’nın resmi devlet kurum, kuruluş ve üniversitelerle planlamaktayız. Bu doğrultuda, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



Kumamoto Üniversitesi Japonya’nın Kyushu bölgesinde bulunan bir Japon ulusal üniversitesidir. 31 Mayıs 1949 yılında kurulan üniversite, içeresinde Japonya’nın en eski (1885’de kurulan) Eczacılık Fakültesini bulundurur. Şu anda üniversitenin; 7 fakültesi, 8 yüksek lisans okulunun bulunduğu toplamda yaklaşık 10.000 Japon öğrenci ve 400 uluslararası öğrencisi bulunmaktadır. Kumamoto Üniversitesi Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın (MEXT) seçtiği Süper Global Üniversitelerden biridir ve dünyanın en iyi ilk 500 üniversiteleri arasında 458. sıradadır. Üniversite ayrıca, araştırma temelli Süper Global bir üniversitedir.

Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.