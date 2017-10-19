MÜSİAD Japon Üniversitesi ile MoU imzaladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Japonya’nın ileri gelen üniversitelerinden Kumamoto Üniversitesi ile MoU (Memorandum of Understanding) anlaşması imzaladı. MoU anlaşması ile taraflar; mali olanaklar, ekipman ve insan kaynakları yeterlilikleri çerçevesinde, taraf ülkelerin yürürlükteki kanunları ve yönetmelikleri göz önünde bulundurarak, verimli ve karşılıklı yarar getirecek işbirliği imkanlarını geliştirmek ve genişletmek amacıyla ortak bir anlayış ve işbirliği oluşturacaklar. Anlaşmanın uygulanmasının izlenmesi ve işbirliğine ilişkin konuların gerçekleştirilmesi için bir ortak çalışma komisyonu oluşturabilecekler.

İşbirliğinin desteklenmesi üzere karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşma için taraflar;

İş dünyasına dair bilgilerin yanı sıra ekonomik bilgi ve dökümanlar paylaşılacaktır.

Her iki kurumun yurtdışındaki ofis, şube ve temsilcilikleri, uluslararası kalkınma işbirliği proje ve faaliyetleri çerçevesinde karşılıklı anlaşma ile birbirlerinin imkânlarından faydalanabileceklerdir.

Mutabık kalınmış işbirliği projeleri kapsamında gerçekleştirilecek yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde taraflar imkânlar ölçüsünde destek sağlayacaklardır.

Taraflara ziyarette bulunan firma/kurum temsilcisi ya da bireysel işadamlarına kalkınma işbirliğine yönelik gerekli yönlendirme ve koordinasyon sağlanabilecektir.

Taraflar arasında kalkınma işbirliğine yönelik mesleki eğitim, girişimcilik ve istihdam çalışmaları ve benzeri konularda ortak projeler yürütülebilecektir.

Ticaret fuarları, sergiler, seminerler ve tarafların organize ettiği diğer etkinliklere katılım için gerekli koordinasyon desteği sağlanabilecektir.

İnternet, e-posta, web sayfası gibi bilgisayar ağından, uygun ve erişilebilir olan diğer iletişim sistemi ağları ile temas kurulabilecektir.

“Japonya’daki gelişmiş teknolojiyi Türkiye’ye getirmeyi amaçlıyoruz”

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: “Kumamoto Üniversitesiyle MÜSİAD arasında imzalanan MoU ile birlikte Türkiye’deki AR-GE merkezi olmayan firmalarla ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sanayiye know-how aktarılması sağlanacaktır. Böylelikle Japonya`daki gelişmiş teknolojinin Türkiye’deki firmalara transferi gerçekleştirilecek.

Bu işbirliği çerçevesinde, MÜSİAD Japonya Başkanı Dr. Mahmut M. Güzel ve Kumamoto Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde anti-kanser ve anti-HIV ilaçlarının geliştirilmesi üzerine önemli çalışmalar yapmış Dr. Halil Çiftçi önderlik edecektir” şeklinde konuştu.

MÜSİAD Japonya Başkanı Mahmut Münir Güzel; “MÜSİAD olarak, Japonya’nın dış ticaret teşkilatı olan JETRO ile yaptığımız MoU’nun sonunda Japon Bakanlarınca Türkiye’de tanınan tek STK olduk. Bunu AR-GE ve know-how geliştirilmesi noktasında üniversitelerde de geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Kumamoto Üniversitesiyle de MoU imzaladık. Aynı zamanda diğer üniversitelerdeki Türk hocalarımızla da benzeri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müteşebbislerimizin en büyük eksiği olan AR-GE ve know-how çalışmalarını Japonya destekli olarak gerekli çabayı artırmak ve geliştirmek için gerekli çabayı gösteriyoruz. İlerleyen zamanlarda da 2018 yılı içerisinde 2 tane MoU anlaşması Japonya’nın resmi devlet kurum, kuruluş ve üniversitelerle planlamaktayız. Bu doğrultuda, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kumamoto Üniversitesi Japonya’nın Kyushu bölgesinde bulunan bir Japon ulusal üniversitesidir. 31 Mayıs 1949 yılında kurulan üniversite, içeresinde Japonya’nın en eski (1885’de kurulan) Eczacılık Fakültesini bulundurur. Şu anda üniversitenin; 7 fakültesi, 8 yüksek lisans okulunun bulunduğu toplamda yaklaşık 10.000 Japon öğrenci ve 400 uluslararası öğrencisi bulunmaktadır. Kumamoto Üniversitesi Japon Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın (MEXT) seçtiği Süper Global Üniversitelerden biridir ve dünyanın en iyi ilk 500 üniversiteleri arasında 458. sıradadır. Üniversite ayrıca, araştırma temelli Süper Global bir üniversitedir.

Basın Bülteni