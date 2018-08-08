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MÜSİAD HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ZİYARET

Genel Başkan Abdurrahman Kaan başkanlığındaki MÜSİAD heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarette bulundu.

MÜSİAD HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ZİYARET

Genel Başkan Abdurrahman Kaan başkanlığındaki MÜSİAD heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarette bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:52
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MÜSİAD HEYETİNDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A ZİYARET

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan beraberindeki MÜSİAD heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde nezaket ziyaretinde bulundu. Gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 günlük eylem planı ve ekonominin geleceğine ilişkin konular görüşüldü.

Genel Başkan Kaan ziyarette, MÜSİAD’ın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetleri, projeleri ve geleceğe dönük hedeflerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. MÜSİAD’ın “Ticaret Diplomasisi” vizyonuyla tüm dünyada iş birliği anlaşmalarına gittiğini ifade eden Kaan, bu anlayış doğrultusunda, yurt dışında 74 ülkede 207 farklı noktada hizmet verdiklerini ifade etti.

“Elimizi Taşın Altına Koymaya Hazırız”

MÜSİAD olarak Afrika’ya özel bir önem atfettiklerinin altını çizen Kaan, bu sebeple 2018 yılını “Afrika Yılı” olarak ilan ettiklerini vurguladı. Afrika’ya dönük teşkilat çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Kaan, şu an Afrika’da 3 şube ve 7 temsilcilik ile hizmet verdiklerini, yıl sonuna kadar ise 30 ülkede temsilcilik açmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Kaan,bu bağlamda Türkiye’nin üretiminin artması ve sanayinin gelişmesi adına birçok proje geliştirdiklerini ifade etti. Orta ölçekli sanayiciler için 81 ilde TOSİ adını verdikleri sanayi siteleri kurulmasına çalıştıklarını belirten Kaan, bu proje ile üreterek büyüme stratejimizin yapı taşlarından birini oluşturduklarını söyledi.

Sunumunda MÜSİAD’ın sadece iş insanları derneği olarak çalışmadığını ve mazlum coğrafyalarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren insanlara yardım eli uzattıklarını kaydetti. Suriye, Filistin, Arakan ve Somali gibi ülkelere yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Kaan, MÜSİAD olarak ellerini taşın altına koymaya her zaman hazır olduklarını ifade etti.

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