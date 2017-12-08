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MÜSİAD GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN’DAN KUDÜS AÇIKLAMASI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edeceği yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN’DAN KUDÜS AÇIKLAMASI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan edeceği yönündeki haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

08 Aralık 2017 Cuma 16:06
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MÜSİAD GENEL BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN’DAN KUDÜS AÇIKLAMASI

Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

“ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma düşüncesi kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimiz bugün, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, insanlık dışı muamelelere maruz kalırken, İsrail’e böyle bir koz verilmesinin hiçbir hukuki, insani ve vicdani açıklaması olamaz. Uluslararası hukukun dahi hiçe sayıldığı Filistin meselesinde tarafını ortaya koyan ABD, tarihi boyunca İsrail’in emellerinden biri olan bu hamleyi geri çekmelidir. Filistin, yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir konu değil, insanlık tarihine kara leke olarak yerleşen bir zulümdür. Biz Müslümanlar olarak, Müslüman iş insanları olarak var gücümüzle bu zulmün karşısında durduk ve duracağız.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya kalabalık bir ekiple yaptığımız ziyaretle de bunu ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kudüs, Müslümanların Kırmızı Çizgisidir.” şeklindeki ifadelerini, konuyla ilgili açıklamalarını ve bölgedeki sorunları daha derinleştirecek adımların atılmaması konusundaki ikazını destekliyoruz. Müslümanların kanayan yarası olan Kudüs’ün işgaline tüm dünyanın tepki vermesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bir insanlık meselesidir!”

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.12.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
KudüsMÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman KaanMÜSİAD
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