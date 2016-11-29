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MÜSİAD BAŞKANLIK SEÇİMİ TARTIŞMALARI

29 Kasım 2016 Salı 10:38
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MÜSİAD Başkanı Olpak: (MÜSİAD başkanlık seçimi) MÜSİAD'ın geleneklerinde 6 ay öncesinden başkanlık tartışması bugüne kadar yapılmadı. MÜSİAD'ın karar mekanizmasını oluşturan yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, yurt içi ve yurt dışındaki şube başkanlarının görüşleri doğrultusunda başkan adayı 2017 Şubat ayında belirlenecek. MÜSİAD bir çekişme alanı değildir. Burası ülke adına daha faydalı şeyler üretme alanıdır.

MÜSİAD BAŞKANLIK SEÇİMİ TARTIŞMALARI
İSTANBUL (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - SÜMEYYE DALKILIÇ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD'in başkanlık seçimine ilişkin 6 ay öncesinden tartışmaların başlamasının kurumun geleneklerinde olmadığını belirterek, "MÜSİAD'ın karar mekanizmasını oluşturan yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, yurt içi ve yurt dışındaki şube başkanlarının görüşleri doğrultusunda başkan adayı 2017 Şubat ayında belirlenecek." dedi. Olpak, MÜSİAD başkanlığı seçimlerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 gündür yurt dışında olduğunu ve MÜSİAD başkanlık seçimine ilişkin tartışmaları basından takip ettiğini, söz konusu tartışmaların nereden kaynaklandığını bilmediğini söyledi. MÜSİAD'ın 26 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Olpak, "Böylesine bir kuruluşun, kurulları, kuralları ve gelenekleri vardır. Oturmuş bir sistemle yönetilir. O sistem çerçevesi içinde benim başkanlık dönemim 2017'de bitiyor. Gelecek yıl 1 Mayıs itibarıyla yeni başkana görevi devredeceğim. Ama 6 ay öncesinden MÜSİAD'ın geleneklerinde başkanlık tartışması bugüne kadar yapılmadı." diye konuştu. Olpak, kendisinden önce ve kendi döneminde başkanlık seçimine ilişkin hangi aşamalardan geçildiyse bu seçimde de aynı süreçlerin eksiksiz olarak gerçekleşeceğini bildirerek, "Bunlar yeni oluşturulmayan tanımlanmış süreçlerdir. Dolayısıyla MÜSİAD içinde basına yansıyan nereden kaynaklandığını bilemediğim türde bir çekişme bugüne kadar olmadı bundan sonra da olacağı kanaatinde değilim. İsmi geçen arkadaşlarımın ikisi de değerlidir, sadece onlar değil, MÜSİAD'ın yönetiminde görev yapan 25 arkadaşımız var, her biri birinden değerlidir. Bu görevi layıkıyla yapabilecek kapasitededir. Ben bu dönemde bu tür tartışmaları yapmanın kuruma ve ismi geçen arkadaşlarıma zarar vereceği kanaatindeyim. MÜSİAD sabah kalkıp akşam hareket eden bir kurum değildir, bugüne kadarki gelenekleri ve altyapısı neyi ifade etmişse bundan sonra da o çerçevede günü geldiğinde yeni başkanını belirleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜSİAD bir çekişme alanı değildir"
MÜSİAD'da adaylıkla başkanlık seçiminin gerçekleşmediğini belirten Olpak, şöyle konuştu: "MÜSİAD'ın kendi içinde geniş istişare mekanizması var. Onlardan çıkan sonuca göre hareket ediliyor. Kurumun 5. başkanıyım. Bugüne kadarki başkanlık seçimlerinde 'ben adayım' diyerek ortaya çıkılıp da adayların çarpışmasıyla MÜSİAD'da başkanlık seçimi gerçekleşmedi. MÜSİAD'ın karar mekanizmasını oluşturan yönetim kurulu üyeleri, sektör kurulu başkanları, yurt içi ve yurt dışındaki şube başkanlarının görüşleri gizli olarak alınır. Bunların harmanlanmasından isimler ortaya çıkar. O isimlerle görüşülür, yüksek istişare heyetimiz, eski genel başkanlarımızla görüşür. MÜSİAD bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da konsensüsle isim ortaya çıkartır." Olpak, başkanlık için; başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebileceğini dile getirerek, adayın 2017 Şubat ayında belirleneceğini söyledi. Bugüne kadar MÜSİAD'ın başkanlık seçiminde tek aday belirlendiğini anlatan Olpak, "İki adayla gidilemez mi? Gidilir de böyle bir uygulamayı biz yaşamadık. MÜSİAD bir çekişme alanı değildir. Burası ülke adına daha faydalı şeyler üretme alanıdır." şeklinde konuştu.




Anadolu Haber Ajansı
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