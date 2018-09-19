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MÜSİAD Azerbaycan, şehitlerimizi unutmadı

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi tarafından, Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarılması sırasında şehit düşen askerlerimizin bulunduğu “şehitlik” restore edildi

MÜSİAD Azerbaycan, şehitlerimizi unutmadı

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi tarafından, Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarılması sırasında şehit düşen askerlerimizin bulunduğu “şehitlik” restore edildi

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:41
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MÜSİAD Azerbaycan, şehitlerimizi unutmadı

MÜSİAD Azerbaycan Şubesi tarafından Bakü’nün Kafkas Orduları tarafından düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yıl dönümü vesilesi ile "Şehitlerimize Vefa Programı" programı düzenlendi. Program kapsamında, restorasyonu MÜSİAD Azerbaycan Şubemiz tarafından gerçekleştirilen şehitliğin, açılış merasimi düzenlendi.

Şamahı’daki 1130 şehidimizin adına yapılan şehitliğin açılışına; TİKA Bakü Koordinatörü Teoman Tiryaki, Enver Paşanın torunu Arzu Enver Eroğan, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği temsilcileri, Şamahı ve Gobustan Valilik temsilcileri, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Harp Malülü ve Gaziler Derneği, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliğinin (TÜİB) Başkanları ve üyeleri katılım sağladı.

Törende konuşan MÜSİAD Azerbaycan Şube Başkanı Abdurrahman Uzun, Bakü’nün Ermeni ve Bolşevik kuvvetlerinin elinden alınmasına dair tarihi anekdotlar paylaştı. Bakü’nün Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen “Kafkas İslam Ordusu” tarafından kurtarıldığına dikkat çeken Uzun, günlerce süren mücadelenin tarihin tozlu sayfalarına altın harflerle kazındığını belirtti. Türklerle Azerilerin iki kardeş millet olduğunu vurgulayan Uzun; “Türkiye dışında en fazla şehitliğimizin olduğu ülke Azerbaycan’dır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bugüne kadar bu mezarları her türlü baskıya rağmen korumuşlardır. Kardeş Azerbaycan halkı bu kahraman orduyu ve onun kumandanı Nuri Paşa'yı hiç unutmadı. Bizler de bu kahramanları unutmamak için bugün buradayız ve hiçbir zaman unutmayacağız.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Gobustan, Göyçay, Kürdemir, Neftçala, Hacıkabul ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu askerinin defnedildiği 14 Türk şehitliği bulunuyor. Restorasyonu yapılan şehitlikte, Kafkas İslam Ordusu 28. Tabur Komutanı merhum Yüzbaşı İzzet Efendi'nin de kabri yer alıyor.

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