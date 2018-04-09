MÜSİAD Avusturya Şubesi Yeni Başkanını Seçti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avusturya Şubesi, düzenlenen Altıncı Genel Kurul Toplantısı’yla yeni yönetim kurulunu seçti. Gerçekleştirilen oylamada, Hasan Aksüz, MÜSİAD Avusturya Şubesinin yeni başkanı seçildi.

Genel Kurul Toplantısı’na katılan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın 2018 yılında gerçekleştireceği faaliyetler, Afrika açılımı, ulusal ve uluslararası projeler, “ticaret diplomasisi” ve yurt dışı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda Genel Başkan Kaan’ın yanı sıra MÜSİAD Avusturya Eski Başkanı Faruk Can, Avusturya Ticaret Odası Türkiye Masası Şefi Alexander Bekos ve T.C Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı hazır bulundu.

MÜSİAD Avusturyalıları Gönülden Fethetti

Genel Kurul’da açıklamalarda bulunan Genel Başkan Kaan, 28 yıl önce, küçük bir ofiste temelleri atılan MÜSİAD’ın bugün küresel ölçekli bir STK haline geldiğini belirtti. Kaan, “Avusturya şubemizi 1997 yılında kurduk. Bu şubemizin üyeleri arasında Türk iş insanlarının yanı sıra, fahri üye olarak, Avusturya kökenli iş insanları da bulunuyor. Bu, bizim bütün dünyaya yaymak için çabaladığımız kardeşlik bilincine, dil, din, ırk gözetmeden birlik olma isteğimize yakışan bir durum.



Başka bir deyişle MÜSİAD, Viyana’yı, Avusturyalılar’ı gönülden fethetti! Viyana’nın tarihi, kültürel ve sanatsal anlamda önemi aşikâr; fakat biz Türkler için de bu şehir çok özel ve değerli. Osmanlı Devleti, ilk daimi elçiliğini burada kurmuştur.Bu bakımdan da Viyana, bizlerin kendimizi evimizde ve rahat hissettiğimiz bir şehir.” dedi.

Barış Kavramını Önce Zihinlerimize Yerleştirmeliyiz

Kaan, Avusturya’da son dönemlerde artış gösteren Türk ve Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili; “Aslında bazı yorumlarda buna genel anlamda bir “yabancı düşmanlığı” olarak değinilse de, direkt Müslümanları hedef alan eylem ve yıkıcı söylemlerin gözle görülür şekilde artışına tanık oluyoruz. Berlin’de yaklaşık bir ay önce bir caminin yakılmak istenmesi, meselenin ne boyuta ulaştığını bize acı bir şekilde özetliyor. Üzülüyoruz; fakat bizim, öfke ve yıkıcı söylemlerle vakit harcama lüksümüz yok. Her fırsatta dile getiriyoruz, nefesimiz yettiği müddetçe de söylemeye devam edeceğiz; dil, din, ırk gözetmeden kardeşlik zemininde buluşmak zorundayız. Barışı önce zihinlerimizde, sonra fiili anlamda tesis etmek zorundayız.” diye konuştu.

17. MÜSİAD EXPO Fuarı’na Davet

MÜSİAD’ın uluslararası ölçekli organizasyonları hakkında bilgi veren Kaan, “ Eylül ayında New York’ta gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD USA World Business Summit’te, Amerika’nın önde gelen iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdik ve ilk kez Dünya İş Zirvesi’ne ev sahipliği yaptık. Kasım ayında, 21.MÜSİAD International Business Forum’u(IBF) Ürdün’de gerçekleştirdik. Bu yıl ocak ayında, MÜSİAD’ın ana partnerliğinde EXPO Turkey by Qatar fuarımızı, Katar’ın başkenti Doha’da düzenledik. İki yılda bir düzenlediğimiz, dünyanın dört bir yanından, binlerce iş insanının katılım sağlayacağı ve yeni iş birliklerinin doğacağı MÜSİAD EXPO da, gururla sürdürdüğümüz etkinliklerimizden biri. Bu vesileyle sizleri, 21-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceğimiz 17. MÜSİAD EXPO’ya davet ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi Arenadaki Geçici Çekişmeler Ticari İlişkileri Zedelemez

Avrupa Birliği Ülkelerinin, Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı olduğunun altını çizen Kaan, “Türkiye ile AB arasında, dönem dönem sıkıntılar yaşansa da, karşılıklı ticarette yakalanan performans, kaldığı yerden başarılı bir şekilde devam ediyor. Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilere baktığımızda da karşımıza memnuniyet verici bir tablo çıkıyor. Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatı 2017 yılında önceki yıla göre %6,6 oranında artış kaydederek 1,1 milyar dolara yükselmiş durumda. 2007 yılında Türkiye’nin Avusturya’ya ihracatı 884 milyon dolar düzeyindeyken 2017’de 1,1 milyar dolara yükselmiştir.



2017 itibariyle, ülkemizde Avusturya ortaklı veya sermayeli firmaların sayısı 874’tür ve 2002 - 2017 döneminde Avusturya’nın Türkiye’deki doğrudan yatırımları, 10,1 milyar dolara ulaşmıştır. Yine aynı dönemde Türkiye’den Avusturya’da yapılan yatırım miktarı ise 452 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bugün, Avusturya’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından kurulan işletmelerin sayısı, yaklaşık 6 bin 400’dür.Türk müteşebbisler, Avusturya’da yaklaşık 10.000 kişiye istihdam sağlamaktadırlar. Bu rakamlar bize önemli bir başarıyı işaret etmekte. Dolayısıyla bizler, yakalanan bu başarıyı, siyasi arenada yaşanan birtakım geçici çekişmelerle kaybetmeyecek kadar tecrübeye sahibiz.” şeklinde konuştu.

Başarılı İsimlerin Ödülleri Takdim Edildi

Genel Kurul Toplantısı’nın ardından, düzenlenen “Bumerang Başarı Ödülleri” ödül töreniyle, ödül almaya hak kazananlara hediyeleri takdim edildi. 7 kategoride düzenlenen yarışmada, ödül almaya hak kazanana adaylar şu şekilde gerçekleşti: