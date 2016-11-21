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MUŞ’A BÜYÜK YATIRIM ATAĞI

21 Kasım 2016 Pazartesi 17:16
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Muş valiliği, Muş Vakfı ve DAKA ortaklığında yapılan yatırımcılara yönelik 23 İli Kapsayan Cazibe Merkezleri Programı bilgilendirme toplantısında İstanbul’da iş dünyası bir araya geldi.

MUŞ'A BÜYÜK YATIRIM ATAĞI
 Muş’un hedefi büyük, toplantıya, AK Parti Muş Milet vekilli, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Dr. Fethi Ahmet Polat, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Muşlu iş adamları ve birçok sivil toplum kuruluşu katıldı.

“Vakfımızın amacı ilimizin bütün ihtiyaçlarına maddi ve manevi cevap vermek”
Açılış konuşmasında söz alan Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin, öncelikle vakfımızın temel görevi ilimiz dışında eğitim gören Muşlu talebelerin maddi manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak, memleketimizin kalkınmasına ve tanıtımına yardımcı olabilmektir. Tüm imkânları araştırmak olan Vakfımızın yönetim kurulundaki kıymetli arkadaşlarımla birlikte yönetmekteyiz. Bu süre zarfında yaptığımız çalışmalar zarfında desteklerini esirgemeyen değerli hemşerilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Göreve başladığımızdan bu yana Vakıf binamızın tadilatından sonra 138 olan eğitim bursumuzu 550’ye çıkarmış bulunmaktayız.
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