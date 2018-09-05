Multinet Up’tan kampanya

Türkiye’nin yeni nesil finansal teknoloji şirketi Multinet Up, OtoMisyon çözümüyle araç yıkama hizmetlerinde firmalara önemli avantajlar sunan yeni kampanyasını duyurdu. Şirket Araçları Çözümü ile birlikte sunulan OtoMisyon’un yeni kampanyası, aylık araç yıkama paketleri ile avantajlı fiyatlar sunuyor. OtoMisyon kampanyası, sunduğu aylık yıkama paketleri ile araç başı yıkama hizmetlerinde avantaj sağlıyor. Tekli yıkama paketinde bir yıkamada 24,99 TL, ikili yıkama paketinde bir yıkamada 22,99 TL, üçlü yıkama paketinde bir yıkamada 21,99 TL ve beşli yıkama paketinde bir yıkamada 19,99 TL’lik fiyatlandırmasıyla dikkat çekiyor. 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılan başvurularda geçerli olacak kampanyadan daha önce OtoMisyon ürününü kullanmayan müşteriler yararlanabilecek. Kampanyanın avantajlarından faydalanmak için yapılan sözleşmenin en az 1 yıllık olması gerekiyor.

OtoMisyon tüm Türkiye’de 400’den fazla noktada

Multinet Up’ın Şirket Araçları Çözümü ile birlikte sunulan OtoMisyon, tüm Türkiye’de 400’den fazla noktada araç yıkama hizmeti veriyor. OtoMisyon, şirketlere tek fatura, sabit fiyat garantisi, ödeme kolaylığı, raporlanabilir bütçe ve KDV avantajı sağlıyor.