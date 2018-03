Multinet inventiv’den Dünya Çapında Mobil Ödeme Çözümü: Pay by Up

Türkiye’de 21 bin kurumsal müşteri, 37 bin üye işyeri ve 2 milyon kart kullanıcısı için değer yaratan, yeni nesil lider finansal teknoloji şirketi Multinet Up tarafından kurulan Multinet inventiv, yenilikçi finansal teknoloji çözümü “Pay by Up” ile uluslararası bir başarıya imza attı. Multinet inventiv, “Pay by Up” ile yüksek mühendislik çözümleri eşliğinde; global, kolayca genişletilebilen, yüksek performanslı ve üst düzey güvenlik standartlarında çalışan bir ürün ortaya çıkarmış oldu.

Multinet inventiv’in geliştirdiği ve Up Group tarafından onaylanan mobil ödeme teknolojisi “Pay by Up”, ilk kez Aralık 2017’de Slovakya’da kullanılmaya başlandı. Slovakya’yı 2018’de Çek Cumhuriyeti ve Fransa’nın izlemesi planlanıyor.

Yeni nesil bir mobil ödeme çözüm olarak tanımlanan Pay by Up’ın en önemli özelliği, kullanıcının yerinden hiç kalkmadan ve iş yeri ile herhangi bir şekilde temas etmeden ödeme yapmasına olanak sağlaması. Özellikle öğle yemeklerinden sonra oluşan ödeme kuyruklarının önüne geçmeyi hedefleyen sistemde POS cihazı ve kart kullanılmadan ödeme yapılabildiği için, ödeme işlemi çok hızlı gerçekleştirilebiliyor.

Geliştirilen yeni teknolojinin temel amacı, kart ile yapılan yemek harcamalarının, bu kartların kullanımına gerek kalmaksızın akıllı telefonlar üzerinden yapılmasını sağlamak. Kullanıcılar, cep telefonlarına Pay by Up mobil uygulamasını indirerek, güvenlik aşamalarını geçtikten sonra kartlarını Pay by Up mobil uygulamasına ekleyebiliyorlar. Kullanıcı, mobil uygulamaya eklediği kart ile üye işyerine ait tekil kodu (QR CODE) okutuyor ve kodun içerdiği restoran bilgisi, garson bilgisi veya masa bilgileri üzerinden harcama yapabiliyor. Üye işyeri restoranlar ise Pay by Up web veya mobil uygulaması aracılığı ile yapılan tüm işlemleri ve ödemeleri kolayca izleyebiliyorlar, bildirimlere ulaşabiliyorlar.

5 yıl içinde dünyada iddialı bir finansal teknoloji şirketi olmayı hedefliyor!

Multinet Up’ın finansal teknolojiler konusunda yıllardır sürdüğü Ar-Ge çalışmalarını daha yoğun sürdürme kararı sonrasında, 2017 yılında kurulan Multinet inventiv, faaliyetlerine uzman kadrosu eşliğinde GOSB Teknopark’ta devam ediyor. Şirket, mobil ödemede Türkiye’de elde ettiği deneyim ve tecrübeli kadrosuyla, sadece Türkiye’ye değil, dünyaya hizmet vermek için de çalışıyor.

Multinet inventiv; kartlı ve kartsız ödeme çözümleri, mobil cüzdan, mobil ödeme, sanal POS çözümleri ve sadakat uygulamaları özelindeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Multinet inventiv, Multinet Up'ın Türkiye'deki ve Up Group’un dünya çapındaki operasyonlarına destek vermenin yanı sıra, özel sektör kuruluşları için de finansal teknoloji yazılımları geliştiriyor.

Multinet inventiv CEO’su Zafer Şafak Tokcanlı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Güçlü bir ekiple yola çıkan şirketimizin temel misyonunu; kullanımı kolay, hızlı ve basit ödeme çözümleri geliştirerek müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın finansal deneyimlerini zenginleştirmek olarak belirledik. Multinet inventiv olarak, “Pay by Up” ile yüksek mühendislik çözümleri eşliğinde; global, kolayca genişletilebilen, üstün performanslı ve gelişmiş güvenlik standartlarında çalışan bir ürünü pazara sunuyoruz. İnovatif iş modelleri ve teknolojik çözümlerle Multinet Up servislerini farklılaştırmaya ve müşterilerimizin süreçlerine değer katacak projeler geliştirmeye devam edeceğiz.



Bunun yanında, hali hazırda Türkiye’de çalışan teknolojik çözümlerimizin de dış müşterilerimize açılmasını amaçlıyoruz. Pay by Up mobil ödeme uygulamamızın elde ettiği başarı, bizi bu anlamda daha da motive etti ve bu büyük motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beş yıl içinde sadece Türkiye’de değil, dünyada da iddialı bir finansal teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz” dedi.