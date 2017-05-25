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"MÜLTECİ ANLAŞMASI HAYATA GEÇİRİLMELİ"

25 Mayıs 2017 Perşembe 17:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yaptığı görüşmede Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüştü.



Erdoğan'ı görüşmenin yapılacağı AB Konseyi binasına girişinde Konsey Başkanı Tusk karşıladı. Erdoğan ve Tusk, toplantının gerçekleştirileceği salona kadar beraber yürüdü.

Salon önünde ise Erdoğan'ı AB Komisyonu Başkanı Juncker karşıladı. Daha sonra Erdoğan, Tusk ve Juncker, el sıkışarak gazetecilere görüntü verdikten sonra görüşmeye geçti. 

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ile ileriye dönük atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi. 

'Mülteci anlaşması hayata geçirilmeli'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Juncker ile yaptığı görüşmede ise Türkiye-AB ilişkileri konuşuldu. 

Görüşmede, Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Olumlu bir atmosferde geçtiği belirtilen görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine ayrıca terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmenin gerekliliğine de değinildi. 

Kıbrıs meselesiyle ilgili ise adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasının önemli olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi çerçevesinde ikili temaslarını sürdüreceği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan AP Başkanı Tajani'yi kabul etti
Erdoğan, Tusk ve Junker'le görüşmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. 

AB Konseyi binasında yapılan ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin başında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. 

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Türkiye ile AP arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve sonrası için yapılacakların ele alındığı ifade edildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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